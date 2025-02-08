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Шмигаль пояснив, кому доведеться повернути «тисячу Зеленського»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шмигаль пояснив, кому доведеться повернути «тисячу Зеленського»
За результатами аудиту будуть встановлені неправомірні отримувачі виплат
фото з відкритих джерел

Отримати гроші можуть виключно ті, хто перебуває на території України

Від моменту запуску програми «Зимова єПідтримка» майже 12 млн українців отримали так звану тисячу Зеленського. Проте, стало відомо, що деяким її доведеться повернути. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає «Фокус».

Шмигаль наголосив, що отримати гроші можуть виключно ті, хто перебуває на території України. За його словами, спочатку громадяни:

зазначають у декларативний спосіб, що вони перебувають на території України;

потім проходять перевірку за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

Прем'єр запевнив, що за результатами аудиту будуть обов'язково встановлені неправомірні отримувачі виплат.

«Людей, які цим будуть зловживати, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, будуть повертати кошти», – сказав Шмигаль.

Яким чином стягуватимуть ці гроші, він не пояснив.

Нагадаємо, що з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

До слова, з 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили. Це понад 4,4 млрд грн, нараховані на банківські картки і ще 1,9 млрд грн, виплачені через «Укрпошту».

Майже 860 млн грн люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 млн українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

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Теги: міністр книги гроші інтернет українці транспорт благодійність послуги Денис Шмигаль

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