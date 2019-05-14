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    Гимнастка пугает соцсети головокружительными трюками

    • Розсилка
    Гимнастка пугает соцсети головокружительными трюками
    instagram.com/oliviavivian

    Австралийская гимнастка Оливия Вивиан публикует в Instgram трюки, которые выглядят очень рискованными. Но для нее они безопасны, уверяет девушка

    Оливия Вивиан — участница Олимпийских игр и популярного телевизионного шоу «Воин-ниндзя». Она тренируется больше 20 часов в неделю.

    «Я никогда не делаю движений, в которых не уверена», — говорит 29-летняя гимнастка.

    Кроме несомненной физической силы и ловкости есть еще один нюанс, который позволяет австралийке не рисковать.

    «Я работаю с профессиональными фотографами, которые умеют подать трюк более эффектно, чем он выглядит на самом деле. Например, на снимке ниже под девушкой была мягкая трава — просто фото обрезали».

    «Мои фото не для каждого: кто-то посчитает их плохим примером, — признает девушка. — И я таких людей понимаю. Но в реальности трюки я делаю очень сосредоточенной».

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    instagram.com/oliviavivian
    instagram.com/oliviavivian
    instagram.com/oliviavivian
    instagram.com/oliviavivian
    instagram.com/oliviavivian
    instagram.com/oliviavivian
    instagram.com/oliviavivian
    instagram.com/oliviavivian
    instagram.com/oliviavivian

    «Я верю, это безопаснее, чем ехать в машине и говорить по телефону».


    Джерело: dailymail.co.uk

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