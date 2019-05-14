Гимнастка пугает соцсети головокружительными трюками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/oliviavivian

Австралийская гимнастка Оливия Вивиан публикует в Instgram трюки, которые выглядят очень рискованными. Но для нее они безопасны, уверяет девушка

Оливия Вивиан — участница Олимпийских игр и популярного телевизионного шоу «Воин-ниндзя». Она тренируется больше 20 часов в неделю.

«Я никогда не делаю движений, в которых не уверена», — говорит 29-летняя гимнастка.

Кроме несомненной физической силы и ловкости есть еще один нюанс, который позволяет австралийке не рисковать.

«Я работаю с профессиональными фотографами, которые умеют подать трюк более эффектно, чем он выглядит на самом деле. Например, на снимке ниже под девушкой была мягкая трава — просто фото обрезали».

«Мои фото не для каждого: кто-то посчитает их плохим примером, — признает девушка. — И я таких людей понимаю. Но в реальности трюки я делаю очень сосредоточенной».

«Я верю, это безопаснее, чем ехать в машине и говорить по телефону».





Джерело: dailymail.co.uk