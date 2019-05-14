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    Шоу-биз

    Камалия рассказала, что думает ее супруг о ее сценических образах

    • Розсилка
    Камалия рассказала, что думает ее супруг о ее сценических образах
    instagram.com/kamaliyaofficial

    Певица Камалия часто выступает в откровенных образах. Как на это реагирует ее муж, восточный миллионер, рассказала в передаче «Зірковий шлях»

    Певицу Камалию называют «украинской Золушкой» из-за ее брака с бизнесменом Мохаммадом Захуром.

    На одном из корпоративных вечеров Камалия, которая уже активно занималась сольной карьерой, познакомилась с бизнесменом Мохаммадом Захуром. 

    А уже через три месяца после первой встречи, в 2003-м, стала его супругой. По словам певицы, любимый, который старше ее на двадцать три года, очень боялся, что не удержит красавицу-украинку рядом с собой.

    Поэтому задаривал ее ценными подарками.

    На то как супруг реагирует на то, что жена в кадре появляется в эротическом наряде, она ответила: «Да уже привык. Когда-то он, когда мы еще только поженились, первые годы совместной жизни, он говорил: «Чтобы моя жена там разделась на камеру или еще...нет, этого никогда не будет» Я говорю – я самодостаточная и свободолюбивая. Я не могу, когда на меня давят, я не могу, когда меня ограничивают в чем-то. Лучше этого не делать. Если меня начнут ограничивать, я могу все бросить и уйти. Никогда не стоит жертвовать собой ради мужчины. Они того не стоят, поверьте мне. А должна в семье господствовать настоящая любовь. Взаимная, настоящая любовь и понимание», - говорит артистка.

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    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial/
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial
    instagram.com/kamaliyaofficial

    Правда ли, что Камалия сделала мужа миллиардера миллионером, говорит следующее: «Нет, я сначала из миллионера сделала миллиардера, а потом уже миллионера», - делится звезда.


    Джерело: hochu.ua

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