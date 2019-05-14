Невероятной Кейт Бланшет исполнилось 50 лет: яркие фото актрисы

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Кэтрин Элиза Бланшетт родилась 14 мая 1969 году в старинном австралийском городке Айвенго

Кинематографическая биография Кейт Бланшетт весьма успешно началась в родной Австралии. Зрители увидели актрису в образе медсестры Сьюзан Макарти в драматической картине «Дорога в рай» и романтической комедии «Слава богу, он встретил Лиззи». За эту работу Бланшетт получила первые награды – премии Австралийского института кино и Общества кинокритиков страны.

Третий фильм, в котором появилась Кейт в счастливом для нее 1970-ом, оказался американским. Кейт Бланшетт появилась в исторической мелодраме «Оскар и Люсинда», своем первом голливудском проекте.

Мировая слава пришла к артистке в 1998 году. Бланшетт доверили сыграть Елизавету I в историческом проекте Шекхара Капура. Драма «Елизавета», в которой Кейт выпало играть с такими звёздами, как Джозеф Файнс, Джеффри Раш и Венсан Кассель, прославила актрису в Америке и Европе. А еще принесла первую номинацию на «Оскар» и престижные награды «Золотой глобус» и BAFTA.

Вскоре на экраны один за другим выходят новые успешные голливудские ленты, в которых появляется австралийская звезда. Это мелодрама «Идеальный муж», комедия «Управляя полетами», триллер «Талантливый мистер Рипли», драма «Человек, который плакал», где Бланшетт появилась в роли русской танцовщицы кабаре Лолы. Названные проекты имели успех у зрителей и кинокритиков.

Появилась белокурая австралийка и в кинотрилогии «Властелин колец», поразив зрителей образом величественной Галадриэль, могущественной эльфийской королевы.

Параллельно с первой частью культового фильма вышла лента «Шарлотта Грей», основанная на подвигах женских агентов во время оккупации.

Вторую статуэтку принесла звездная роль в кинохите «Жасмин», снятом в 2012 году гениальным Вуди Алленом. В широкий прокат драма вышла в 2013-ом. Кинокритики пришли к выводу, что эта работа – лучшая в фильмографии австралийско-голливудской звезды. Актриса была удостоена «Оскара» и всех главных призов мировой киноиндустрии.

В 2015 году Бланшетт снялась в драме «Кэрол». Премьера проекта состоялась в Каннах и принесла Бланшетт очередные номинации на главные кинопремии.