Оксана Білозір підкорила мережу прихованим талантом (відео)

Оксана Білозір залишила Славі Дьоміну незвичайне послання

Народна артистка України Оксана Білозір розкрила своє неочікуване вміння, чим вразила мережу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис інтервʼюєра Слави Дьоміна.

Оксана Білозір дала інтервʼю Славі Дьоміну, після чого вирішила залишити йому подяку. Артистка взяла в руки маркер та почала писати на папері. Саме це здивувало Славу Дьоміна, а потім користувачів у мережі.

Співачка продемонструвала своє вміння писати дзеркальним почерком. Білозір дійсно задом наперед написала подяку блогеру. Так, артистка без проблем задом наперед: «Слава Дьомін найкращий інтервʼюєр в Україні. Мені було дуже цікаво і комфортно. Дякую всім. З повагою, Оксана Білозір», – написала зірка.

Врешті Дьомін спробував прочитати дзеркальний напис Білозір, однак без її допомоги йому цього не вдалося. До слова, співачка зауважила, що може писати дзеркальним почерком навіть англійською мовою. У коментарях користувачі були вражені талантом Оксани Білозір. Українці також ділилися власними вміннями.

«Геніально».

«Талановита красуня».

«Круто. Можна зробити селфі і прочитати».

«Оксана Білозір, і ви це приховували від нас?»

«Я в дитинстві також випадково відкрила цей талант».

«Я теж так умію, в дитинстві так шифрувались з братом, я писала, а він міг у дзеркалі прочитати».

На відео зі артисткою також відреагували співачка Ольга Цибульська, ведуча Олена Філонова та акторка Яна Глущенко.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик заспівала разом із шанувальницею пісню. Однак жінка переплутала її з народною артисткою Оксаною Білозір. Ірина Білик з гумором відреагувала на цю ситуацію.