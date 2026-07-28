Ірина Федишин святкує 20-ту річницю весілля: архівне фото

Ірина Федишин пригадала історію знайомства з чоловіком

Сьогодні, 28 липня, українська співачка Ірина Федишин та продюсер Віталій Човник святкують річницю їхнього весілля. Подружжя перебуває у шлюбі 20 років та відзначає порцелянове весілля. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Facebook.

Ірина Федишин привітала коханого з річницею у святковому дописі, де пригадала їхню першу зустріч та те, як у 19 років погодилася вийти заміж за Віталія Човника.

«20 років тому, як ми створили сімʼю. Колись один хлопець прийшов на мій концерт за автографом… А сьогодні він мій чоловік. 20 років тому ми сказали одне одному найважливіше «Так». Мені тоді було лише 19 років. Хтось казав, що це зарано. Але я жодного дня про це не пошкодувала. Бо за ці двадцять років ми досягли найціннішого – це наші діти. А ще тисячі спогадів, радість, труднощі, перемоги, сльози, обійми, дороги, мрії… І найголовніше – ми завжди були разом», – розповіла зірка. З нагоди річниці співачка також поділилася світлиною зі свого весілля.

Ірина Федишин привітала чоловіка з річницею фото: Ірина Федишин/Facebook

Ірина Федишин подякувала чоловіку за щасливі роки подружнього життя та привітала його з річницею весілля. «Дякую тобі, коханий, за те, що всі ці роки ти поруч. За любов, підтримку, турботу і за віру в мене, навіть тоді, коли було непросто. Я щаслива, що у мене такий люблячий, надійний, турботливий чоловік. З річницею нас, Віталіку. Люблю тебе. І з кожним роком – ще сильніше», – поділилася виконавиця.

Ірина Федишин перебуває у шлюбі з Віталієм Човником 20 років фото: irynafedyshyn/Instagram

Нагадаємо, у 2017 році Ірина Федишин та продюсер Віталій Човник святкували 17 років шлюбу – трояндове весілля. Ірина Федишин вийшла заміж за Віталія Човника, коли їй було всього 19 років. Пара виховує двох синів Юрія та Олега.

Ірина Федишин та Віталій Човник мають двох синів Юрія та Олега фото: irynafedyshyn/Instagram

До слова, нещодавно засновник 414 окремої бригади ЗСУ «Птахи Мадяра» та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді відсвяткував зі своєю дружиною-військовою перлинове весілля. Мадяр та його дружина Наталія одружені вже 30 років, чотири з них вони разом провели на війні.