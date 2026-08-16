Відома співачка зізналася, чому уникає побачень та тримає чоловіків на відстані

Артистка зізналася, що їй непросто впускати нових людей у своє життя

«Я достатньо закрита людина і пробратися до мене дуже важко», – каже артистка

Українська співачка Мішель Андраде, яка наразі не перебуває у стосунках, відверто розповіла про особисте життя та чому не поспішає закохуватися. Як інформує «Главком», про це вона розказала у шоу «Є запит».

Артистка зізналася, що їй непросто впускати нових людей у своє життя. За словами Мішель, усі її серйозні романи починалися з тривалої дружби. Їй важливо спочатку добре пізнати людину, відчути поруч із нею довіру та безпеку, і лише після цього замислюватися про романтичні стосунки.

«Я достатньо закрита людина і пробратися до мене дуже важко, чесно. От я згадую свої стосунки і тих, у кого вийшло зі мною бути, то вони реально довго залицялися до мене, і це були завжди дружні стосунки», – розповіла співачка.

При цьому без уваги протилежної статі Андраде не залишається. За її словами, шанувальники регулярно пишуть їй у соцмережах, зустрічають після концертів із подарунками та навіть намагаються познайомитися під час випадкових зустрічей.

Однак до побачень справа зазвичай не доходить. Мішель зізнається, що їй подобається фліртувати та проявляти свою жіночність, але самої симпатії недостатньо, щоб вона погодилася на романтичну зустріч.

«Я зазвичай люблю більше кокетувати, очима пускати бісики, можу проявляти свою жіночність, але щоб хтось мене запросив, і я цього захотіла, – ні. Я думаю, що я не супер відкрита до цього», – пояснила артистка.

Раніше режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв розповів про причини розриву зі своєю колишньою коханою Мар’яною Боцвинюк, яка молодша за нього на 20 років.