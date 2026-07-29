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Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Цибульська має рідного брата Сергія Цибульського
фото: Іnstagram.com/cybulskaya

Цибульська поділилася світлинами зі свого дитинства

Співачка Ольга Цибульська привітала свого молодшого брата Сергія Цибульського з днем народження. До святкового допису зірка додала фото з сімейного архіву та розчулила своїх шанувальників. Про це розповідає «Главком».

Ольга Цибульська поділилася своїми спогадами з дня, коли вона зустрічала маму з братом із пологового будинку. «Я памʼятаю, як мене збирали в пологовий, щоб побачити братика, який нарешті народився. Я маленькою стояла з тіткою і татом на довгому містку, а далеко у вікні пологового мама тримала на руках тебе. Я дуже злилася, бо відстань до вікна була такою великою, що розгледіти тебе було складно. А мені так хотілося. Це найбільша відстань між нами, яку я пам’ятаю. Бо все життя ти у моєму серці. Ближче не буває», – розповіла співачка

Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу фото 1
фото: Іnstagram.com/cybulskaya

Також виконавиця поділилася архівними фото з Сергієм Цибульським. На кадрах можна побачити, як співачка з братом сидить на руках у їхніх батьків.

Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу фото 2
фото: Іnstagram.com/cybulskaya

А на іншій світлині вони позують трохи в старшому віці. На цій світлині Цибульська стоїть у шкільній формі з бантиками на волоссі, а її молодший брат також одягнений у святковий образ з білою сорочкою, темними штанами з підтяжками та метеликом на шиї. 

Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу фото 3
фото: Іnstagram.com/cybulskaya

Артистка зізналася, що брат став найціннішим подарунком у її житті. Цибульська привітала його з днем народження та зізналася, що хоч є старша за брата, часто бере з нього приклад.

Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу фото 4
фото: Іnstagram.com/cybulskaya

«Я дуже тебе люблю. І знаю, що ти мене теж. Дякую батькам за найцінніший подарунок у моєму житті – за тебе. Ти справді наше щастя. Наша безкінечна любов. Ти вмієш любити так, як ніхто. І хоч я старша, все життя в багатьох речах беру з тебе приклад. Ми дуже пишаємося тобою. З Днем народження, братику», – йдеться у привітанні.

Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу фото 5
фото: Іnstagram.com/cybulskaya

До слова, свій допис Ольга Цибульська доповнила ще низкою світлин з братом з різних років, де вони позують разом вже у дорослому віці.

Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу фото 6
фото: Іnstagram.com/cybulskaya

На привітання сестри у коментарях відповів й сам Сергій Цибульський. «Дякую, моя рідненька. За все, що ти робила і робиш. І як відвчала боятись темряви – жбурляючи улюблену іграшку в темному. Це знаково – досі користуюсь», – написав він.

Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу фото 7
фото: Іnstagram.com/cybulskaya

Сімейні фото та щемливе привітання прокоментували й шанувальники Ольги Цибульської. Вони вітали її брата з днем народження та писали компліменти родині співачки:

  • «Які ви гарні, класнючі, вітаю іменинника».
  • «Гарнющі такі».
  • «З іменинником вашу родину, ви такі чудові».
  • «Дуже гарні, з іменинником вас».
  • «Гарна родина, щастя вам».
  • «Ну дуже гарні діти в батьків. Многая літа».

Нагадаємо, українська співачка Ольга Цибульська, яка має неабиякий досвід роботи у веденні весіль, розповіла, скільки коштує її виступ на святі. Зірка зізналась, що втомилася від роботи ведучої на весіллях. Тож останній рік вона відмовлялася від цієї замовлень. До того ж вона збільшила свій гонорар за ведення весіль.

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Теги: сім'я фото співачка Оля Цибульская

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