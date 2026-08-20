Найпотужніша пара українського шоубізнесу святкує річницю

Білик та Нікітін успішно працювали понад 24 роки разом. Цей тандем увійшов в історію українського шоубізнесу як найуспішніший тандем співачки та її продюсера

20 серпня 1990 року український продюсер і талант-менеджер Юрій Нікітін розпочав професійну діяльність в українському музичному бізнесі зі співпраці з співачкою, композиторкою, народною артисткою України Іриною Білик. Через 36 років продюсер пригадав цей день і подякував співачці за довіру. Про це Нікітін написав у Facebook, передає «Главком».

Продюсер зазначив, що 20 серпня 1990 року стало початком його професійної діяльності як талант-менеджера і продюсера в українському музичному бізнесі. Цей період він пов’язав саме з Іриною Білик.

«20 серпня 1990 року – початок моєї професійної карʼєри талант-менеджера і продюсера в українському музичному бізнесі з Іриною Білик. Вдячний тобі за довіру», – написав Нікітін.

Як Нікітін почав працювати з Білик

Білик і Нікітін познайомилися навесні 1990 року на фестивалі «Весняні надії» у Вінниці. Тоді Нікітін був музикантом, а згодом увійшов до складу гурту «Цей дощ надовго», який працював зі співачкою. Пізніше він став продюсером Білик, а їхня професійна співпраця тривала багато років. Їхні стосунки на початку були не лише професійними – вони також були парою.

Білик і Нікітін познайомилися навесні 1990 року

Ірина Білик та Юрій Нікітін мали романтичні стосунки

Роман Ірини Білик та Юрія Нікітіна тривав близько восьми років і завершився у 1998 році. Попри тривалі стосунки, пара так і не офіційно не оформила шлюб.

Білик та Нікітін багато років поєднували особисті та професійні стосунки Instagram Юрія Нікітіна

Через багато років Нікітін пояснив, що в молодості не бачив особливої потреби в офіційному одруженні, якщо у пари немає дітей. За його словами, він сприймав шлюб передусім як юридичний механізм для вирішення побутових та майнових питань, а не як підтвердження почуттів.

На його ставлення до шлюбу вплинув і досвід родини. Продюсер згадував, що спостерігав, як його сестри одружувалися, а потім досить швидко розлучалися. Через це він скептично ставився до офіційного оформлення стосунків.

Роман Ірини Білик та Юрія Нікітіна тривав близько восьми років

Ще однією причиною була його зосередженість на професійному розвитку. У молодості Нікітін багато гастролював як музикант, а після повернення до України хотів розвивати кар’єру в музичній індустрії. Тому створення сім’ї не було для нього головним пріоритетом.

Водночас Нікітін зазначав, що вони з Білик могли говорити про дітей, але це були радше гіпотетичні розмови, а не конкретні плани щодо поповнення сім’ї.

Білик та Нікітін зберегли дружні та професійні стосунки

Після завершення роману у 1998 році Білик та Нікітін не стали чужими людьми. Вони зберегли дружні та професійні стосунки, а Нікітін став хрещеним батьком старшого сина співачки Гліба Оверчука. За словами продюсера, за потреби він також може допомогти Глібу творчими порадами.

Спільні проєкти та продюсерська робота

У 1990-х роках навколо Білик сформувалася команда, до якої входив і Нікітін. Пізніше вони створили продюсерську структуру Nova, а співачка стала її ключовою артисткою.

Їхня співпраця припала на період активного розвитку української попмузики. У цей час Білик випускала нові альбоми та гастролювала Україною. Зокрема, серед релізів цього періоду – «Я розкажу» та «Нова».

Нікітін протягом багатьох років залишався продюсером Білик. У 2021 році він розповідав, що їхня професійна співпраця тривала 24 роки. Згодом спільна робота завершилася, однак вони зберегли дружні стосунки.

Чому Білик вирішила припинити співпрацю

Професійний тандем проіснував значно довше за їхній роман. Влітку 2014 року Білик сама публічно оголосила, що припиняє робочі стосунки з Нікітіним. Співачка дала зрозуміти, що однією з головних проблем для неї була недостатня увага продюсера до її кар’єри.

Через 36 років продюсер Нікітін пригадав, як почалась співпраця з Білик і подякував співачці за довіру

Нікітін на той момент працював не лише з Білик, а й розвивав інші проєкти. Співачка хотіла, щоб він більше часу приділяв саме її творчості. «Я люблю, аби займалися лише мною. А Юра чогось має багато своїх планів та проєктів», – пояснювала Білик.

Творчий тандем припинив співпрацю у 2014 році Instagram Юрія Нікітіна

За її словами, їй бракувало уваги та часу на спілкування з боку продюсера. Водночас артистка не говорила, що причиною припинення співпраці став виключно особистий конфлікт.

На запитання про можливий вплив стосунків Нікітіна з Ольгою Горбачовою Білик не підтвердила цю версію як причину розриву. Вона наголосила, що вони з Нікітіним продовжують любити та поважати одне одного, хоча їхня робота вже відбуватиметься окремо.

Білик отримала права на свої пісні

Окремою важливою подією у їхніх професійних стосунках став 2025 рік. У вересні Білик повідомила, що отримала права на всі свої пісні та подякувала Нікітіну за цей крок.

«Найцінніший подарунок у ювілейний рік – усі мої пісні тепер належать тільки мені. Дякую Юрію Нікітіну за цей шляхетний вчинок! Я – щаслива!» – написала тоді співачка.

Ірина Білик отримала авторські права на всі свої пісні та подякувала за це колишньому продюсеру Юрію Нікітіну фото: Instagram/bilyk_iryna

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українська співачка Альона Омаргалієва виконала легендарну композицію Ірини Білик «Одинокая», яку артистка випустила у 1997 році. Омаргалієва також розповіла про своє ставлення до творчості народної артистки України та її внесок в українську естраду.