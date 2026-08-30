Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Дикі ведмеді оселилися по сусідству з американцями та облюбували їхній басейн (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Ведмедиця Медді разом із двома ведмежатами купається у басейні
фото: poolbearlife

Чорні ведмеді навідуються до подвір’я кілька разів на тиждень, плавають у басейні та навіть сплять у воді

У передмісті Лос-Анджелеса чорні ведмеді регулярно приходять на подвір’я місцевих жителів Браяна Гордона та Рікардо Мартінеса. Тварини купаються у басейні, граються та відпочивають біля води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Пара живе в Монровії, неподалік від гір Сан-Габріель та Національного лісу Анджелес. Коли чоловіки переїхали до будинку чотири роки тому, ведмеді почали з'являтися на подвір'ї майже одразу.

Спочатку господарі намагалися проганяти тварин криками та гучними сигналами. Однак згодом вирішили змінити підхід: якщо ведмеді не намагаються потрапити до будинку чи дістатися сміття, їм дозволяють перебувати на території.

«Ми живемо тут, і ведмеді живуть тут. Ми не хочемо, щоб вони кудись ішли», – пояснив Мартінес.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Maddie Bear and friends 🐻 (@poolbearlife)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Maddie Bear and friends 🐻 (@poolbearlife)

Деякі ведмеді стали постійними гостями та навіть отримали імена. Улюбленицею господарів є ведмедиця Медді, яка вперше з’явилася біля будинку у 2023 році. Цього року вона приходить купатися разом із двома ведмежатами.

Ще одну ведмедицю прозвали Неппі через її незвичайну звичку. Вона заходить у басейн, влаштовується біля сходинок і може спати у воді близько години.

Попри таке мирне сусідство, господарі не наближаються до тварин і залишаються в будинку, коли ті перебувають на подвір'ї. Вони також не залишають надворі їжу та відвозять сміття подалі від дому.

За словами дослідника Каліфорнійського університету Вілсона Шермана, чорні ведмеді дедалі частіше з'являються у передмістях. Вони добре пристосовуються до життя поруч із людьми та швидко знаходять доступні джерела їжі.

Водночас експерт наголосив, що, попри милі відео з басейну, ведмеді залишаються дикими тваринами і людям необхідно дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, раніше у США дикий ведмідь оселився під ґанком житлового будинку. Незвичайного «сусіда» виявили мешканці штату Коннектикут. Тварина облаштувалася під сходами будинку та, ймовірно, обрала це місце для зимової сплячки. Влада вирішила не турбувати ведмедя, оскільки він не становив безпосередньої загрози людям.

Також у Колорадо ведмідь пробрався до житлового будинку та вкрав свинячі відбивні. Тварина встигла побувати у кількох кімнатах, застрягла у ванній, а згодом самостійно залишила оселю та повернулася до лісу.

Читайте також:

Теги: тварини США відпочинок басейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп побачив загрозу для енергосистеми США
США опинилися перед новою загрозою. Трамп оголосив надзвичайний стан
27 серпня, 09:50
Пауза стосується саме імміграційних віз, які дають право на переїзд до США для постійного проживання
США призупинили оформлення імміграційних віз по всьому світу: названо причину
26 серпня, 19:04
США можуть анулювати до 200 тис. віз через заяви на притулок
Адміністрація Трампа підготувала масштабне анулювання віз
25 серпня, 07:22
Релігія на Балі залишається частиною повсякденного життя: люди регулярно беруть участь у церемоніях, дотримуються звичаїв
Рай із нюансами: українці розповіли про життя на Балі
22 серпня, 16:15
Контакт з істотами може спричинити сильний біль та інші небезпечні симптоми
Отруйні створіння масово атакують пляжі Європи: понад тисяча постраждалих
20 серпня, 11:14
Дослідники радять компаніям не встановлювати тотальний контроль за співробітниками, а натомість будувати довіру
Зумери найчастіше імітують продуктивність на роботі – дослідження
11 серпня, 04:59
Пускова установка системи ППО Patriot
Ракети для Patriot. Зеленський розповів про важливу домовленість зі США
8 серпня, 14:22
Путін може перевірити НАТО на міцність обмеженим вторгненням
Путін може відкрити новий фронт ще до завершення війни в Україні – WSJ
7 серпня, 08:45
Судна в Ормузькій протоці 3 серпня
Іран вимагає поступок від США, перш ніж відкрити Ормузьку протоку
6 серпня, 13:12

Життя

Дикі ведмеді оселилися по сусідству з американцями та облюбували їхній басейн (відео)
Дикі ведмеді оселилися по сусідству з американцями та облюбували їхній басейн (відео)
Біженка з України розповіла по несподівані правила у Німеччині
Біженка з України розповіла по несподівані правила у Німеччині
Учені назвали єдину країну, де можна сховатися від кінця світу
Учені назвали єдину країну, де можна сховатися від кінця світу
Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину
Будинок популярного співака постраждав під час атаки на Київщину
Найавторитетніший гороскоп на 30 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 30 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Грабіжники на очах у відвідувачів винесли з музею кольє з 673 діамантами
Грабіжники на очах у відвідувачів винесли з музею кольє з 673 діамантами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
51K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Сьогодні, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Вчора, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua