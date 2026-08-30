Дикі ведмеді оселилися по сусідству з американцями та облюбували їхній басейн (відео)

Чорні ведмеді навідуються до подвір’я кілька разів на тиждень, плавають у басейні та навіть сплять у воді

У передмісті Лос-Анджелеса чорні ведмеді регулярно приходять на подвір’я місцевих жителів Браяна Гордона та Рікардо Мартінеса. Тварини купаються у басейні, граються та відпочивають біля води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Пара живе в Монровії, неподалік від гір Сан-Габріель та Національного лісу Анджелес. Коли чоловіки переїхали до будинку чотири роки тому, ведмеді почали з'являтися на подвір'ї майже одразу.

Спочатку господарі намагалися проганяти тварин криками та гучними сигналами. Однак згодом вирішили змінити підхід: якщо ведмеді не намагаються потрапити до будинку чи дістатися сміття, їм дозволяють перебувати на території.

«Ми живемо тут, і ведмеді живуть тут. Ми не хочемо, щоб вони кудись ішли», – пояснив Мартінес.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maddie Bear and friends 🐻 (@poolbearlife)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maddie Bear and friends 🐻 (@poolbearlife)

Деякі ведмеді стали постійними гостями та навіть отримали імена. Улюбленицею господарів є ведмедиця Медді, яка вперше з’явилася біля будинку у 2023 році. Цього року вона приходить купатися разом із двома ведмежатами.

Ще одну ведмедицю прозвали Неппі через її незвичайну звичку. Вона заходить у басейн, влаштовується біля сходинок і може спати у воді близько години.

Попри таке мирне сусідство, господарі не наближаються до тварин і залишаються в будинку, коли ті перебувають на подвір'ї. Вони також не залишають надворі їжу та відвозять сміття подалі від дому.

За словами дослідника Каліфорнійського університету Вілсона Шермана, чорні ведмеді дедалі частіше з'являються у передмістях. Вони добре пристосовуються до життя поруч із людьми та швидко знаходять доступні джерела їжі.

Водночас експерт наголосив, що, попри милі відео з басейну, ведмеді залишаються дикими тваринами і людям необхідно дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, раніше у США дикий ведмідь оселився під ґанком житлового будинку. Незвичайного «сусіда» виявили мешканці штату Коннектикут. Тварина облаштувалася під сходами будинку та, ймовірно, обрала це місце для зимової сплячки. Влада вирішила не турбувати ведмедя, оскільки він не становив безпосередньої загрози людям.

Також у Колорадо ведмідь пробрався до житлового будинку та вкрав свинячі відбивні. Тварина встигла побувати у кількох кімнатах, застрягла у ванній, а згодом самостійно залишила оселю та повернулася до лісу.