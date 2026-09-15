Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Каліфорнії науковиця знайшла зуб вимерлого виду віком 10 тис. років (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мастодонти зʼявилися в Північній Америці близько 2,5 млн років тому
фото: Pinterest, АР

Вчені пояснили цінність знайденої скам'янілості

У США в заповіднику в окрузі Сан-Матео у Каліфорнії дослідниця натрапила на кутній зуб дорослого представника виду, який наразі вважається вимерлим. Вік знайденого зуба сягає 10 тис. років. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Геоморфологиня Бріджид Лінч, яка займається дослідженням рельєфу, під час робіт у заповіднику натрапила на зуб дорослого тихоокеанського мастодонта. Він зберігся у гарному стані. Наразі точний вік знайденого зуба не встановлений. Однак він точно сягає 10 тис. років. Річ у тім, що тихоокеанські мастодонти з'явилися в Північній Америці близько 2,5 млн років тому, а вимерли 10 тис. років тому.

«Він у бездоганному стані. Це найбільш цілісний великий кутній зуб мастодонта з нашого регіону і найбільш вражаючий зразок, який я коли-небудь бачив. У мене аж мурашки побігли по спині», – розповів палеонтолог Вейн Томпсон.

У Каліфорнії науковиця знайшла зуб мастодонта
У Каліфорнії науковиця знайшла зуб мастодонта
фото: AP

Зуб передали вченим до Стенфордського університету, де за допомогою радіовуглецевого методу датування визначать вік зуба мастодонта.

«Скам'янілості – це наша єдина можливість зазирнути в біорізноманіття минулого. Вивчаючи їх, ми можемо краще зрозуміти минуле Землі, давній тваринний світ та екосистеми, частиною яких були ці істоти. Це допомагає нам робити точніші прогнози й ухвалювати більш виважені рішення, які будуть сприяти процвітанню екосистем і збереженню біорізноманіття в майбутньому», – сказала представниця Стенфордського університету Крістін Гарсія.

Нагадаємо, у Сербії археологи ідентифікували людський зуб віком понад 6500 років як підвіску, яку, ймовірно, носили на шнурку. Артефакт майже два десятиліття зберігався в музеї як намистина із зуба тварини. 

Читайте також:

Теги: археолог археологія США історія тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трампу озвучили невтішний сценарій війни з Іраном
Війна триватиме до 2029 року? Команда Трампа оцінила перспективи закінчення війни в Ірані
10 вересня, 06:10
У центрі другого сезону розгортається життя редакції газети Toledo Truth Teller
Премʼєра другого сезону комедії «Газета»: дата виходу та головні герої
9 вересня, 11:18
Сі Цзіньпін залучив великий бізнес до переговорів зі США
Сі Цзіньпін зібрав топбізнесменів Китаю перед зустріччю з Трампом: причина
4 вересня, 20:15
Пентагон вирішив в рази наростити виробництво ракет-перехоплювачів
США збільшать виробництво ракет ППО
1 вересня, 15:26
Центр розташований на висоті 2028 м над рівнем моря
На горі Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр: що досліджуватимуть
29 серпня, 07:45
Негреа: Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, які завдають шкоди цивільним суднам або створюють загрозу їхньому пошкодженню
США закликали Україну та РФ припинити удари та сісти за стіл переговорів
25 серпня, 01:29
Залужний пояснив, що Україна зробила не так після 1991 року
Залужний назвав головну помилку України після здобуття Незалежності
24 серпня, 11:23
Європейці засумнівалися у готовності Трампа захистити НАТО – WSJ
Європейці засумнівалися у готовності Трампа захистити НАТО – WSJ
22 серпня, 06:20
Секретар суду округу Палм-Біч Майкл Карузо, колишній депутат штату від Республіканської партії звинувачується у п’яти тяжких злочинах
Республіканця, який вимагав смертної кари для педофілів, звинувачено у насильстві над дітьми
20 серпня, 11:40

Життя

У Каліфорнії науковиця знайшла зуб вимерлого виду віком 10 тис. років (фото)
У Каліфорнії науковиця знайшла зуб вимерлого виду віком 10 тис. років (фото)
Ющенко щемливо привітав брата з ювілеєм
Ющенко щемливо привітав брата з ювілеєм
Меган Маркл зворушливо привітала принца Гаррі з 42-річчям (фото)
Меган Маркл зворушливо привітала принца Гаррі з 42-річчям (фото)
Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції
Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції
Школярка встановила рекорд, піднявшись на шість вершин-двотисячників Карпат (фото)
Школярка встановила рекорд, піднявшись на шість вершин-двотисячників Карпат (фото)
Найдовший будинок в Україні у формі бджолиних сот: що про нього відомо
Найдовший будинок в Україні у формі бджолиних сот: що про нього відомо

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
113K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
69K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua