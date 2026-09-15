У Каліфорнії науковиця знайшла зуб вимерлого виду віком 10 тис. років (фото)

Мастодонти зʼявилися в Північній Америці близько 2,5 млн років тому

Вчені пояснили цінність знайденої скам'янілості

У США в заповіднику в окрузі Сан-Матео у Каліфорнії дослідниця натрапила на кутній зуб дорослого представника виду, який наразі вважається вимерлим. Вік знайденого зуба сягає 10 тис. років. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Геоморфологиня Бріджид Лінч, яка займається дослідженням рельєфу, під час робіт у заповіднику натрапила на зуб дорослого тихоокеанського мастодонта. Він зберігся у гарному стані. Наразі точний вік знайденого зуба не встановлений. Однак він точно сягає 10 тис. років. Річ у тім, що тихоокеанські мастодонти з'явилися в Північній Америці близько 2,5 млн років тому, а вимерли 10 тис. років тому.

«Він у бездоганному стані. Це найбільш цілісний великий кутній зуб мастодонта з нашого регіону і найбільш вражаючий зразок, який я коли-небудь бачив. У мене аж мурашки побігли по спині», – розповів палеонтолог Вейн Томпсон.

У Каліфорнії науковиця знайшла зуб мастодонта фото: AP

Зуб передали вченим до Стенфордського університету, де за допомогою радіовуглецевого методу датування визначать вік зуба мастодонта.

«Скам'янілості – це наша єдина можливість зазирнути в біорізноманіття минулого. Вивчаючи їх, ми можемо краще зрозуміти минуле Землі, давній тваринний світ та екосистеми, частиною яких були ці істоти. Це допомагає нам робити точніші прогнози й ухвалювати більш виважені рішення, які будуть сприяти процвітанню екосистем і збереженню біорізноманіття в майбутньому», – сказала представниця Стенфордського університету Крістін Гарсія.

Нагадаємо, у Сербії археологи ідентифікували людський зуб віком понад 6500 років як підвіску, яку, ймовірно, носили на шнурку. Артефакт майже два десятиліття зберігався в музеї як намистина із зуба тварини.