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Курйоз перед US Open: ексросіянку Потапову ледь не висадили з літака

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Курйоз перед US Open: ексросіянку Потапову ледь не висадили з літака
За словами Анастасії Потапової, бортпровідниця ображала її та її собаку
фото: Matthiew Belanger

Анастасія Потапова поскаржилася на дії бортпровідниці

Російська тенісистка Анастасія Потапова, яка з початку 2026 року представляє Австрію, поскаржилася на інцидент під час перельоту до Нью-Йорка, де вже найближчими днями стартує Відкритий чемпіонат США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Скандал з бортпровідницею

Потапова летіла з Г'юстона до Нью-Йорка рейсом UA678. За словами тенісистки, конфлікт виник із бортпровідницею, яку вона назвала Мері. Спортсменка стверджує, що жінка неодноразово створювала проблеми під час польоту та окремо звертала увагу на її статус як пасажирки.

«Я ніколи раніше не робила нічого подібного, але зараз просто не можу мовчати. Як професійна спортсменка, я багато подорожую світом, але вперше зіткнулася з таким рівнем неповаги, грубості та, певною мірою, дискримінації», – написала Потапова у своїй історії в Instagram. За словами тенісистки, найбільше її обурило ставлення не лише до неї, а й до її домашнього улюбленця.

«Вона була надзвичайно грубою як особисто зі мною, так і у ставленні до мого собаки. Вона також неодноразово згадувала мій статус і погрожувала висадити мене з літака через це», – заявила колишня росіянка.

Чи відреагувала компанія?

Потапова не обмежилася дописом у соцмережах і повідомила, що вже звернулася до United Airlines щодо інциденту. Вона закликала компанію розібратися в ситуації та серйозно поставитися до її скарги. Тенісистка також вирішила опублікувати фото бортпровідниці, на дії якої скаржилася. Пізніше одна з її підписниць відповіла, що нібито вже мала проблеми з тією самою працівницею авіакомпанії.

Водночас публічно підтвердженої версії авіакомпанії щодо інциденту на момент публікації немає, тому обставини конфлікту наразі відомі передусім через заяви самої тенісистки.

Нагадаємо, що російський боєць і його команда були висаджені з літака перед боєм у США

Теги: теніс

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