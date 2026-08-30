В Угорщині чоловік викрав літак і полетів у бік АЕС

Військові зафіксували наближення літака до атомної електростанції «Пакш» та підняли пару винищувачів Gripen

В Угорщині чоловік викрав легкомоторний літак з аеродрому в місті Калоча та полетів у напрямку атомної електростанції «Пакш». Через потенційну загрозу угорські військові підняли в повітря винищувачі Gripen. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily News Hungary.

За словами міністра оборони Угорщини Ромулуса Русіна-Сенді, військові виявили літак на радарі невдовзі після його зльоту. Після цього для реагування на інцидент у повітря підняли два винищувачів Gripen.

АЕС «Пакш» є об'єктом із посиленим режимом охорони. Цивільним літакам заборонено входити в зону радіусом три кілометри навколо станції на висоті нижче 6 тис. метрів. Тому наближення невідомого літака потребувало негайної реакції військових.

За кілька хвилин інцидент завершився аварійною посадкою легкомоторного літака поблизу населеного пункту Гер'єн. Винищувачі виявили пошкоджений літак і залишалися над місцем події до прибуття рятувального гелікоптера та наземних екстрених служб.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працювали правоохоронці та інші служби, розпочато розслідування.

Як пише угорське видання HVG, йдеться про літак Cessna 172, який нібито викрав з аеродрому Калочі пілот 2002 року народження. За даними видання, чоловік перебував «у нестабільному стані».

Під час аварійної посадки в полі літак зазнав пошкоджень: зламалося шасі, після чого повітряне судно завалилося на крило. Інші обставини викрадення літака та його польоту в напрямку АЕС «Пакш» ще з'ясовують.

Нагадаємо, АЕС «Пакш» – єдина атомна електростанція Угорщини, на якій наразі працюють чотири енергоблоки радянського типу ВВЕР-440.

Паралельно триває реалізація проєкту «Пакш II», що передбачає спорудження двох реакторів ВВЕР-1200. У лютому 2026 року «Росатом» розпочав їх будівництво.

Однак після зміни влади новий угорський уряд взявся переглядати співпрацю з Росією щодо проєкту, зокрема його фінансування та вартість, а прем'єр-міністр Петер Мадяр публічно поставив під сумнів доцільність угоди з «Росатомом».