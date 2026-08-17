Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Бельгію охопила найбільша лісова пожежа за всю історію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Бельгію охопила найбільша лісова пожежа за всю історію
Влада повідомила, що пожежа досі не взята під контроль
фото: АР

Лісові пожежі в Бельгії вирують на торфовищах і в соснових лісах

У Бельгії триває боротьба з найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії країни, яка вирує з п’ятниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Понад 250 пожежників та співробітників служб екстреної допомоги працювали всю ніч у природному заповіднику «Хай-Фенс» поблизу німецького кордону, щоб зупинити поширення пожежі, яка вже знищила 3 тис. га. Пожежники заявили, що в неділю вони значною мірою покладалися на авіацію, щоб взяти пожежу під контроль, при цьому підкріплення прибуває з кількох європейських країн.

Влада Бельгії звернулась за допомогою до європейських країн. Гелікоптери бельгійської федеральної поліції та нідерландські літаки вже працювали над районом пожежі в неділю вранці. Вони неодноразово набирали воду з озера поблизу.

Очікується, що пізніше до операції приєднаються додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. Бельгія активувала Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати міжнародну допомогу.

Протягом усього літа, яке відзначилося неодноразовими хвилями спеки та посухою, Європа бореться з лісовими пожежами, через які тисячі людей були змушені евакуюватися в Хорватії, Франції, Німеччині, Греції та Іспанії. У неділю пожежники у Франції продовжували боротися з кількома лісовими пожежами, зокрема з однією, що наближалася до бельгійського кордону.

Лісові пожежі в Бельгії вирують на вразливих торфовищах і в соснових лісах у регіоні Високі Фенси, які вже зазнали руйнувань від пожеж під час аналогічного періоду спеки та посухи у 1911 році. Це найбільша лісова пожежа в Бельгії з того часу. Наразі жодних будинків не пошкоджено, але мешканців двох сіл евакуйовано, і, за словами влади, пожежа досі не взята під контроль.

До слова, зведений загін ДСНС України завершив майже двотижневе відрядження у Франції, де допомагав стримувати масштабні лісові пожежі.

Як повідомлялося, 19-річний Микола Мушинський із Коломиї Івано-Франківської області допомагав ліквідовувати наслідки масштабних лісових пожеж у Франції. Він був наймолодшим рятувальником у складі українського загону ДСНС, який вирушив на допомогу французьким колегам.

Теги: пожежа Бельгія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Логістичний центр Wildberries охопила пожежа
У Росії після атаки спалахнув один з найбільших логістичних хабів Wildberries
2 серпня, 08:40
Обидва удари стали черговими в довгій серії нічних атак на прикордонні та фронтові регіони
Росія атакувала Суми та Запоріжжя: є загибла, спалахнули пожежі
4 серпня, 04:45
Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня
Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня
5 серпня, 05:50
Масштабна пожежа через удар по складу Millennium
Російська атака по Дніпру знищила склад відомого виробника шоколаду
4 серпня, 19:20
Пожежа у Маріуполі після атаки
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи
13 серпня, 01:59
Росія атакувала столицю вночі 16 серпня
Внаслідок атаки на Київ спалахнув ринок, є постраждалі
Вчора, 08:25
19-річний вогнеборець під час відрядження у Франції
«Відчув, що тут потрібен». 19-річний українець допомагав гасити пожежі у Франції
Вчора, 13:30
Пожежа поширюється по горах Бургоондо в Авілі
В Іспанії оголошено надзвичайну ситуацію через лісові пожежі
24 липня, 11:50
До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки
Наслідки російського обстрілу у Києві ліквідовано. Вдалося врятувати 105 людей
1 серпня, 18:59

Соціум

Бельгію охопила найбільша лісова пожежа за всю історію
Бельгію охопила найбільша лісова пожежа за всю історію
Черга 500 охочих: пенсіонерка заснувала у США селище лише для жінок
Черга 500 охочих: пенсіонерка заснувала у США селище лише для жінок
Речник НАТО розповів про походження збитого над Румунією дрона
Речник НАТО розповів про походження збитого над Румунією дрона
Британські дрони вперше вдарили по цілях у Росії
Британські дрони вперше вдарили по цілях у Росії
Через обміління Дунаю хорватський острів з’єднався із територією Сербії
Через обміління Дунаю хорватський острів з’єднався із територією Сербії
Війна Трампа пробила діру в обороні Заходу – The Telegraph
Війна Трампа пробила діру в обороні Заходу – The Telegraph

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
135K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
59K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
15 серпня, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
15 серпня, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua