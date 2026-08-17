Бельгію охопила найбільша лісова пожежа за всю історію

Лісові пожежі в Бельгії вирують на торфовищах і в соснових лісах

У Бельгії триває боротьба з найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії країни, яка вирує з п’ятниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Понад 250 пожежників та співробітників служб екстреної допомоги працювали всю ніч у природному заповіднику «Хай-Фенс» поблизу німецького кордону, щоб зупинити поширення пожежі, яка вже знищила 3 тис. га. Пожежники заявили, що в неділю вони значною мірою покладалися на авіацію, щоб взяти пожежу під контроль, при цьому підкріплення прибуває з кількох європейських країн.

Влада Бельгії звернулась за допомогою до європейських країн. Гелікоптери бельгійської федеральної поліції та нідерландські літаки вже працювали над районом пожежі в неділю вранці. Вони неодноразово набирали воду з озера поблизу.

Очікується, що пізніше до операції приєднаються додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. Бельгія активувала Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати міжнародну допомогу.

Протягом усього літа, яке відзначилося неодноразовими хвилями спеки та посухою, Європа бореться з лісовими пожежами, через які тисячі людей були змушені евакуюватися в Хорватії, Франції, Німеччині, Греції та Іспанії. У неділю пожежники у Франції продовжували боротися з кількома лісовими пожежами, зокрема з однією, що наближалася до бельгійського кордону.

Лісові пожежі в Бельгії вирують на вразливих торфовищах і в соснових лісах у регіоні Високі Фенси, які вже зазнали руйнувань від пожеж під час аналогічного періоду спеки та посухи у 1911 році. Це найбільша лісова пожежа в Бельгії з того часу. Наразі жодних будинків не пошкоджено, але мешканців двох сіл евакуйовано, і, за словами влади, пожежа досі не взята під контроль.

До слова, зведений загін ДСНС України завершив майже двотижневе відрядження у Франції, де допомагав стримувати масштабні лісові пожежі.

Як повідомлялося, 19-річний Микола Мушинський із Коломиї Івано-Франківської області допомагав ліквідовувати наслідки масштабних лісових пожеж у Франції. Він був наймолодшим рятувальником у складі українського загону ДСНС, який вирушив на допомогу французьким колегам.