Що українці забували в поїздах «Укрзалізниці» у 2026 році: найкурйозніші знахідки

Капібару, чорну пантеру, білу альпаку та пальто для бульдога знаходили у вагонах «Укрзалізниці»

Під час поїздок «Укрзалізницею» українці часто гублять свої цінні речі. Серед знахідок, на які після рейсів натрапляють провідники, бувають часом курйозні та навіть неочікувані речі. В «Укрзалізниці» розповіли, що саме забували пасажири у поїздах цього року, пише «Главком».

Так, за пів року українці встигли здивувати залізничників різними загубленими речами. У піковий сезон поїздок кількість таких знахідок сягає 100 на день. «Оператори контакт-центру та начальники поїздів не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців», – зазначають в «Укрзалізниці».

Що пасажири «Укрзалізниці» забувають у вагонах

Посох з дерева, оздоблений кристалом;

віск для вусів;

пальто для бульдога;

ошийник з бриліантом;

комбінація Victoria's Secret.

Що зазвичай українці гублять у купе «Укрзалізниці»

Навушники та кейси для них;

окуляри;

гаманці;

ключі;

документи.

Проте залізничники мають власну улюблену категорію загублених речей у поїздах – це дитячі іграшки. Їх вони шукають особливо уважно. «Адже що може бути важливішим за мʼякого друга маленької дитини? За 6 місяців цього року ми повернули 52 іграшки. Серед них — капібара і Стіч, чорна пантера Багіра і біла альпака, пожежна машина й динозавр. Так, ми знаємо імʼя кожної іграшки, адже це важливий елемент для розшуку», – зазначили у залізниці.

Всього з початку року «Укрзалізниці» вдалося повернути 3,2 тис. загублених речей. Проте щотижня запитів про втрачені речі стає дедалі більше, тож пасажирів просять бути уважнішими.

Раніше «Главком» розповідав, у 2024 році пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Так, серед забутих речей, які знаходили залізничники у 2024 році: відро з яйцями, лук для стрільби, коробка з живими метеликами, мокрий купальник у пакеті, живий кіт, електрична м'ясорубка, діамантовий хрестик з ланцюжком, гаманець із $6 тис. та собача зелена куртка.