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Трамп «вкрав» перемогу Іспанії у фіналі Чемпіонату світу з футболу: курйозне фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джанні Інфантіно намагається відвести Трампа від збірної Іспанії
фото: Getty Images

Трамп обурив публіку під час Чемпіонату світу своїми вчинками

Президент США Дональд Трамп втрапив у курйоз під час фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Глава Білого дому відмовився відійти від збірної Іспанії та потрапив у кадр під час вручення кубка переможцям. Про це пише «Главком» із посиланням на Manchestereveningnews.

Коли Іспанію оголосили переможницею Чемпіонату світу з футболу, кожного з гравців нагородили медаллю. Згодом президент США Дональд Трамп та президент ФІФА Джанні Інфантіно вручили команді трофей. Після цього Інфантіно пробіг перед командою, а потім жестом показав Трампу, щоб той відійшов. Однак президент США не захотів залишати сцену. Інфантіно намагався відвести його від гравців, але Трамп відмовився.

Джанні Інфантіно та Дональд Трамп нагороджують переможців Чемпіонту світу з футболу 2026
Джанні Інфантіно та Дональд Трамп нагороджують переможців Чемпіонту світу з футболу 2026
фото: Getty Images

На фото, яке розлетілося мережею, видно, як Інфантіно буквально тягне Трампа від гравців, однак той непорушно стоїть на своєму місці. Тож на кадрах, де збірна Іспанії насолоджується моментом перемоги та святкує тріумф, поруч із футболістами праворуч стоїть Дональд Трамп, ніби розділяючи їхню перемогу.

Президент США Дональд Трамп втрапив у курйоз під час фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року
Президент США Дональд Трамп втрапив у курйоз під час фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року
фото: Getty Images

До того ж коли глава Білого дому з’явився на полі, його освистали. Проте це було не вперше за фінал. Трамп стежив за матчем у VIP-ложі, тож коли його показали на екранах стадіону, вболівальники також зустріли президента свистом і гулом. На цьому курйози Трампа під час чемпіонату не закінчилися, у першому таймі, перебуваючи в ложі, він також поплескав по кубку Чемпіонату світу.

Іспанія перемогла у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року
Іспанія перемогла у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року
фото: Getty Images

Зазначається, що подібні інциденти з Дональдом Трампом не поодинокі. У липні минулого року він залишився на полі разом із футболістами «Челсі» під час того, як вони піднімали трофей на стадіоні MetLife. Тоді Джанні Інфантіно також намагався відвести Трампа від переможців, що не сподобалося вболівальникам.

Зауважимо, що Трамп називав Іспанію «безнадійною» та «жахливим партнером НАТО» на тлі загострення відносин між США та Іспанією. Він також закликав припинити торгівлю та візити між країнами. «Я не говорив з Іспанією. Іспанія – безнадійна. Я, до речі, не хочу більше мати торгівлі з Іспанією, чи можемо ми її відрізати? Іспанія – жахливий партнер у НАТО. Вони не беруть участі, вони не платять. Тому я не хочу нічого спільного з Іспанією – тож обірвіть усю торгівлю з нею», – говорив президент США.

Крім того, Дональд Трамп різко висловлювався про іспанців, коментуючи можливе припинення зв’язків із цією країною. «Деякі європейці, як Іспанія, жахливі… Ми припинимо всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією», – сказав він.

Як розповідав «Главком», президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати можуть припинити всю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид відмовився надати доступ до військових баз Рота та Морон для операцій на Близькому Сході.

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Теги: чемпіонат світу Дональд Трамп Іспанія гумор фото

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