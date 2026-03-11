Пентагон закрив брифінги для фотографів після невдалих фото Гегсета

Помічникам міністра оборони не сподобалися знімки, які опублікували міжнародні агентства

Пентагон вирішив не допускати фотокореспондентів на брифінги щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану після публікації фотографій міністра оборони США Піта Гегсета, які його команда визнала «невдалими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

Йдеться про брифінг, який відбувся 2 березня – через кілька днів після спільного удару США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Під час цієї атаки загинув аятола Алі Хаменеї. Для Гегсета це був перший виступ у брифінг-румі Пентагону з 26 червня.

На захід тоді прийшли фотографи провідних міжнародних агентств: Associated Press, Reuters і Getty Images. Вони зробили та опублікували знімки з брифінгу міністра оборони США та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна. Ці фотографії широко розійшлися по світових медіа, оскільки агентства продають їх за ліцензією редакціям у різних країнах.

Після публікації знімків співробітники Гегсета повідомили колегам, що їм не подобається, як виглядає міністр на цих фотографіях. Після цього його помічники вирішили не допускати фотографів на два наступні брифінги Пентагону – 4 та 10 березня.

Про це виданню повідомили два джерела, обізнані з рішенням, які погодилися говорити на умовах анонімності через побоювання можливих наслідків. У Пентагоні пояснили зміни правилами організації роботи брифінг-руму.

«Щоб ефективно використовувати простір у брифінг-румі Пентагону, ми дозволяємо одного представника від кожного ЗМІ, якщо він не має акредитації, за винятком пулу. Фотографії з брифінгів негайно публікуються в Інтернеті для використання громадськістю та пресою. Якщо це шкодить бізнес-моделі певних ЗМІ, то їм слід розглянути можливість подання заявки на акредитацію в Пентагоні», – заявив прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон.

За даними The Washington Post, рішення викликало критику серед журналістів, оскільки раніше фотографи регулярно відвідували брифінги у Пентагоні.

До слова, президент США Дональд Трамп дарує своїм підлеглим взуття, не знаючи розміру їхніх ніг. Водночас посадовці змушені одягати незручне взуття від Трампа на зустрічі з ним.