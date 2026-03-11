Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Пентагон закрив брифінги для фотографів після невдалих фото Гегсета

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Фотографів відсторонили від брифінгів Пентагону після поганого фото міністра
фото: AP

Помічникам міністра оборони не сподобалися знімки, які опублікували міжнародні агентства

Пентагон вирішив не допускати фотокореспондентів на брифінги щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану після публікації фотографій міністра оборони США Піта Гегсета, які його команда визнала «невдалими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

Йдеться про брифінг, який відбувся 2 березня – через кілька днів після спільного удару США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Під час цієї атаки загинув аятола Алі Хаменеї. Для Гегсета це був перший виступ у брифінг-румі Пентагону з 26 червня.

На захід тоді прийшли фотографи провідних міжнародних агентств: Associated Press, Reuters і Getty Images. Вони зробили та опублікували знімки з брифінгу міністра оборони США та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна. Ці фотографії широко розійшлися по світових медіа, оскільки агентства продають їх за ліцензією редакціям у різних країнах.

Після публікації знімків співробітники Гегсета повідомили колегам, що їм не подобається, як виглядає міністр на цих фотографіях. Після цього його помічники вирішили не допускати фотографів на два наступні брифінги Пентагону – 4 та 10 березня.

Про це виданню повідомили два джерела, обізнані з рішенням, які погодилися говорити на умовах анонімності через побоювання можливих наслідків. У Пентагоні пояснили зміни правилами організації роботи брифінг-руму.

«Щоб ефективно використовувати простір у брифінг-румі Пентагону, ми дозволяємо одного представника від кожного ЗМІ, якщо він не має акредитації, за винятком пулу. Фотографії з брифінгів негайно публікуються в Інтернеті для використання громадськістю та пресою. Якщо це шкодить бізнес-моделі певних ЗМІ, то їм слід розглянути можливість подання заявки на акредитацію в Пентагоні», – заявив прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон.

За даними The Washington Post, рішення викликало критику серед журналістів, оскільки раніше фотографи регулярно відвідували брифінги у Пентагоні.

До слова, президент США Дональд Трамп дарує своїм підлеглим взуття, не знаючи розміру їхніх ніг. Водночас посадовці змушені одягати незручне взуття від Трампа на зустрічі з ним.

Читайте також:

Теги: Пентагон Піт Гегсет США фотограф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік тримає фото верховного лідера Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті. Сана (Ємен), 1 березня 2026 року
Навіщо це було? Ліквідація Хаменеї і прорахунок Вашингтона
3 березня, 07:47
Метью Вітакер
Пекін може зупинити війну одним дзвінком – посол США
14 лютого, 10:58
Путін розкритикував США за блокаду Куби
Путін розкритикував США за блокаду Куби
19 лютого, 22:40
Комісар ООН з прав людини засуджує суботні удари на Близькому Сході
ООН закликає «побачити причину» ескалації на Близькому Сході
28 лютого, 15:01
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Кубу наступним завданням для США
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
2 березня, 08:25
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
3 березня, 08:09
Трамп: Іран – це країна, яка зазнала серйозної поразки
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США
4 березня, 08:58
Посол України у США Ольга Стефанішина
Україна запропонувала країнам Затоки план боротьби з шахедами – Стефанішина
Вчора, 10:48
Дмітрієв у Флориді проводить переговори
Спецпосланець Путіна зустрівся з представниками адміністрації Трампа у США
Сьогодні, 21:38

Курйоз

Пентагон закрив брифінги для фотографів після невдалих фото Гегсета
Пентагон закрив брифінги для фотографів після невдалих фото Гегсета
Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)
Трамп купує своїм прибічникам незручне взуття, яке вони змушені носити (фото)
Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та розсмішив соцмережі (відео)
Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та розсмішив соцмережі (відео)
Гендиректор McDonald’s скуштував бургер та нарвався на критику соцмереж (відео)
Гендиректор McDonald’s скуштував бургер та нарвався на критику соцмереж (відео)
На Дніпропетровщині чоловік перевозив в електричці ракету-перехоплювач
На Дніпропетровщині чоловік перевозив в електричці ракету-перехоплювач
«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая
«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua