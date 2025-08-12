Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним

Зеленський зауважив, що в майбутньому відбудеться його зустріч із Путіним і Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не зможуть ухвалити будь-яких рішень про Україну під час зустрічі на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ми-Україна».

Президент підкреслив, що переговори Трампа і Путіна є важливими, але говорити про Україну без України – неможливо, і ніхто такий формат не прийме.

«Розмова президента США і Путіна, безумовно, може бути важливою для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть», – наголосив Зеленський.

Також Зеленський додав, що в майбутньому відбудеться його зустріч із Путіним і Трампом.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.