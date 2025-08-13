Трамп на Алясці обговорить з Путіним санкції – міністр фінансів США

Трамп може послабити, або посилити санкції проти РФ

Бессент сказав, що нового удару Америка може завдати по «тіньовому» танкерному флоту Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що під час переговорів на Алясці Дональд Трамп планує прямо дати зрозуміти Володимиру Путіну: Штати готові як посилити, так і пом’якшити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg Television.

«Санкції можуть бути посилені, вони можуть бути послаблені, вони можуть мати визначений час дії. Вони точно можуть продовжуватися далі», – сказав Бессент, додавши, що нового удару Америка може завдати по «тіньовому» танкерному флоту Росії.

Міністр фінансів додав, що європейці повинні приєднатися до США у нових санкціях проти РФ.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.