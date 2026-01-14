Трамп показав середній палець працівнику заводу Ford

Під час поїздки до Детроїту на підприємство Ford Трамп зустрів працівника, який побачивши його, назвав президента «захисником педофілів»

Під час візиту на підприємство Ford президент США Дональд Трамп потрапив у нестандартну ситуацію, використавши нецензурну лексику та непристойний жест у бік одного з робітників. Як повідомляє TMZ, причиною різкої реакції глави Білого дому став вигук співробітника, який назвав Трампа «захисником педофілів», передає «Главком».

Президент не забарився з відповіддю, у грубій формі порадивши чоловікові замовкнути та підкріпивши свої слова жестом.

Речник Білого дому Стівен Чунг заявив: «Божевільний у нападі люті шалено кричав лайку, і президент дав відповідну та однозначну відповідь».

Журналісти припускають, що закиди працівника стосувалися давніх зв'язків Трампа з Джеффрі Епштейном, а також невдоволення темпами публікації Міністерством юстиції матеріалів, відомих як «файли Епштейна».

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.

До слова, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності. Опитування, проведене Reuters-Ipsos, виявило, що лише 18% опитаних вірять, що Трамп не знав про злочини, пов'язані з Епштейном, тоді як 60% респондентів вважають, що він, ймовірно, був обізнаний.