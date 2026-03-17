Українці вибухнули мемами з Оскару-2026 про Ді Капріо (фото)

Українці проявила неабияку творчість у своїх дописах

Після 98-ї церемонії Оскара соцмережі вибухнули мемами з актором Леонардо Ді Капріо. Зокрема на платформі Threads українці також підхопили цей тренд та почали публікувати безліч своїх варантів мемів із голлівудським актором. «Главком» зробив підбірку мемів із Леонардом Ді Капріо, які створили українці.

Українці проявили творчий підхід до своїх дописів та з гумором підставили до фото Ді Капріо безліч курйозних ситуацій, що відповідають настрою актора. Крім користувачів до тренду з мемами з Ді Капріо долучилися різні бренди та компанії. Наприклад компанія таксі Uklon, Київстар, Український гідрометеорологічний центр та інші.

Київстар опублікував мем з Ді Капріо

«Коли кажуть, що робочий зідзвон відмінили, а ти й не планував на нього йти», – йдеться в дописі Київстару.

Мережа вибухнула мемами українців із Ді Капріо

«Коли лиш УкрГМЦ випускає офіційний прогноз погоди, але люди дивляться комерційні сайти й потім кажуть, що синоптики брешуть», – жартують синоптики Укргідрометцентру.

Також серед українських мемів про Ді Капріо були дописи про війну, курс долара та інші теми, що зазвичай турбують українців, або ж просто курйозні ситуації із життя.

«Моє обличчя, коли питають, чи бачила я новий мем із Леонардо Ді Капріо».

«Коли цілу зиму пила вітамін D3, а він у тебе все одно понижений».

«Що там у 2030, війна закінчилася?»

«Я, коли на співбесіді питають: «де ви бачите себе через пʼять років?»

«Маємо теорію: Ді Капріо з вусами видається вам крашем, бо ваш мозок фоново зчитує в ньому образ Чорновола».

До слова, на одному з мемів з’явився американський актор Шон Пенн. Українці зауважили, що їхня стрічка в соцмережах після Оскару складається в більшості з мемів із Ді Капріо та новин про Шона Пенна.

Нагадаємо, на церемонії нагородження кінопремії Оскар-2026 був відсутній актор американський актор Шон Пенн. Повідомляється, що напередодні він планував відвідати Україну, але не розголошував, із якою метою. Згодом стало відомо, після прибуття до Києва Шон Пенн зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляв «Главком» , На 98-ій церемонії нагородження премії «Оскар» актор Леонардо Ді Капріо, хоч і не отримав статуетки, він не був обділений увагою організаторів. Ведучий Конан О’Браян частину монологу О’Браян присвятив саме Леонардо Ді Капріо, реакція актора не забарилася.

О’Браєн запропонував створити новий мем із Леонардо Ді Капріо прямо на церемонії нагородження. Тоді камера показала актора великим планом, а знизу з’явився підпис: «TFW you didn’t agree to this» («те відчуття, коли ти на це не підписувався»). Вираз Ді Капріо виявився настільки красномовним, що і справді завірусився в соцмережах.

До слова, 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія «Оскар». Ведучим «Оскара-2026» став американський комік і телеведучий Конан О’Браєн. Він уже вдруге поспіль проводитиме церемонію. Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та досягнення світового кінематографа за минулий рік. В Україні через різницю у часі трансляція церемонії нагородження відбулася в ніч на 16 березня.