Трамп зробив заяву про окуповані території України

Трамп підкреслив, що США разом з Європою працюють над забезпеченням гарантій безпеки для України

Трамп заявив, що США не хочуть, аби спалахнула ще раз війна – триває робота над гарантіями безпеки

Президент США Дональд Трамп на брифінгу заявив, що Україна вже втратила певні території та додав, що США та Європа працюють над гарантіями безпеки, щоб війна не повторилась знову, пише «Главком».

«Якщо бути відвертим, Україна вже втратила цю територію. Територія втрачена», – сказав він.

Однак, говорячи про майбутнє, Трамп підкреслив, що США разом з Європою працюють над забезпеченням гарантій безпеки для України, щоб уникнути подальшого загострення конфлікту. «Ми працюємо над цим разом з Європою. Європа буде відігравати в цьому велику роль», – зазначив він.

«Ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. Ми не хочемо, щоб війна знову спалахнула», – додав президент США.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 Статуту НАТО.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів.

До слова, посол України в США Ольга Стефанішина наголосила на необхідності забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України в рамках угоди про припинення війни з Росією.

Своєю чергою колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі попередив Україну, що вона не повинна покладатися на американські гарантії безпеки, наводячи приклад Південного В’єтнаму 1970-х років.