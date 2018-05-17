Депутаты массово пришли в Раду в вышиванках (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутаты в вышиванках

Около 30 народных избранников выбрали народную одежду

17 мая свои вышиванки активно демонстрировали звезды шоу-бизнеса. Но еще интереснее было наблюдать за тем, как чтят традиции народной одежды в Верховной Раде. В этот день в парламенте можно было встретить народную одежду на любой вкус и кошелек.

Не обошлось и без курьезов – Виктория Сюмар и Татьяна Острикова пришли в одинаковых нарядах. В целом же свое уважение к традициям продемонстрировало около 30 депутатов.

Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Александр Турчинов выложил фото, на котором позирует в национальном украинском наряде.

Джерело: Табло ID