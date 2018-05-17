  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Депутаты массово пришли в Раду в вышиванках (фото)

    • Розсилка
    Депутаты в вышиванках
    Депутаты в вышиванках

    Около 30 народных избранников выбрали народную одежду

    17 мая свои вышиванки активно демонстрировали звезды шоу-бизнеса. Но еще интереснее было наблюдать за тем, как чтят традиции народной одежды в Верховной Раде. В этот день в парламенте можно было встретить народную одежду на любой вкус и кошелек.

    Не обошлось и без курьезов – Виктория Сюмар и Татьяна Острикова пришли в одинаковых нарядах. В целом же свое уважение к традициям продемонстрировало около 30 депутатов.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Давид Макарьян Наталья Агафонова
    Олег Ляшко
    Ирина Геращенко
    Роман Труба
    Леонид Емец и Антон Геращенко
    Оксана Билозир
    Сергей Кивалов
    Козак Гаврилюк
    Сергей Тарута
    Сергей Левочкин
    Сергей Лещенко
    Семен Семенченко
    Татьяна Донец
    Ольга Богомолец
    Ирина Геращенко
    Елена Кондратюк и Елена Шкрум
    Валерия Заружко
    Татьяна Острикова
    Татьяна Черновол
    Виктория Сюмар и Игорь Кононенко
    Андрей Парубий
    Ирина Луценко
    Алексей Порошенко
    Алена Кошелева

    Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Александр Турчинов выложил фото, на котором позирует в национальном украинском наряде.

    Читайте также: День вышиванки: голливудские звезды в украинских национальных нарядах.

    Джерело: Табло ID

    Читайте також
    депутати мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ