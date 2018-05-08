Медики рассказали, как научиться раньше вставать

Ряд эффективных и полезных советов о том, как начинать свой день раньше

Психологи утверждают, что одним из главных качеств успешных людей является умение планировать свое время. Многие из них ведут образ жизни «жаворонка». Очевидно, вставая раньше остальных, они и преуспевают в своих начинаниях больше. И даже если вы – хроническая сова, то научиться просыпаться без будильника в семь утра более чем



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Сон

Ряд эффективных и полезных советов о том, как начинать свой день раньше

Психологи утверждают, что одним из главных качеств успешных людей является умение планировать свое время. Многие из них ведут образ жизни «жаворонка». Очевидно, вставая раньше остальных, они и преуспевают в своих начинаниях больше.

И даже если вы – хроническая сова, то научиться просыпаться без будильника в семь утра более чем реально. В доказательство этого медики дают ряд полезных советов.

Ваш будильник должен находиться в другой комнате. Если он под рукой, слишком серьезным оказывается соблазн просто взять и выключить его, а самому погрузиться обратно в сон. А вот если вам придется вставать и куда-то идти, можете не сомневаться: ранний подъем увенчается успехом. Только обязательно позаботьтесь о громкости — вы должны быть уверены, что точно услышите будильник.

Сделайте так, чтобы вам стыдно было долго спать. Скажем, накануне почитайте про Илона Маска, который регулярно встает в 7 утра и считает, что человеку для счастья нужно всего 6 часов сна. Подумайте о том, сколько всего вы сможете успеть за день — и смело отрывайте голову от подушки.

Налаживайте режим: постарайтесь засыпать и просыпать примерно в одно и то же время. И выходные в этом смысле не исключение.

Наконец, забудьте про абсолютно бессмысленный режим «дремать». Если будильник прозвенел, обязательно просыпайтесь, потому что логика «еще 5 минуточек» точно повергнет вас в гораздо большее уныние.

Джерело: bazaar.ru