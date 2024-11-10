Знаменитий актор покинув США після перемоги Трампа на виборах

Оскароносний артист зазначив, що він може повернутися на батьківщину, але це станеться не скоро

Знаменитий американський актор і продюсер, зірка фільму «Форрест Ґамп» Том Генкс шокував своїх шанувальників. Виявилося, що артист покинув США, а причиною цьому стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах. Генкс повідомив про свою еміграцію цікавим чином. За даними видання The Direct, актор написав прощальний лист, в якому і оголосив про переїзд. За словами кінозірки, він не був готовий, що республіканець знову стане президентом. Імовірно, Генкс підтримував демократку Гарріс і хотів, аби перемогла вона.

Водночас оскароносний артист зазначив, що він може повернутися на батьківщину, але це станеться не скоро. Свій від'їзд він назвав «політичною відпусткою». Генкс не став розкривати країну, в яку переїхав.

«Із важким серцем і ще важчою валізою я оголошую, що офіційно залишив країну. Так, ви не помилилися – зараз я пишу це з далекого, невідомого місця, звідки відкривається прекрасний вид на… ну, на те, що безумовно не є Америкою. Ви запитаєте, навіщо я тут? Президент Трамп 2.0 виявився не тим, до чого я був готовий. Коли я побачив результати виборів, я подумав: «Біжи, Форресте, біжи!». І саме це я зробив. Будь ласка, не думайте про це, як про те, що я залишаю свою улюблену країну – просто думайте про це, як про дуже довгу відпустку через політичні міркування. Я повернуся. О, можливо, якраз до президента Опри», – ідеться в листі знаменитості.

Лист Тома Генкса Скріншот Twitter

Том Генкс – відомий американський актор і кінопродюсер, що здобув славу завдяки ролям у таких культових фільмах, як «Форрест Ґамп», «Зелена миля», «Врятувати рядового Раяна» та «Вигнанець». Понад 40 років свого життя артист присвятив кіно.

Генкс отримав дві премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль поспіль у стрічках «Філадельфія» та «Форрест Ґамп».

Нагадаємо, раніше інша голлівудська зірка вирішила покинути США через перемогу Трампа. Америка Феррера заявила, що хоче переїхати за кордон та розкрила країну, де хоче оселитися.

Раніше народна артистка України Оксана Білозір підтримала американців, які віддали голоси на виборах президента США за республіканця Дональда Трампа. За її словами, вони зробили свій вибір за те, «щоб діти не соромилися називати своїх батьків «мама» і «тато».