Українські дрони зробили «дорогу смерті» з головної траси до Криму

Завдяки «кампанії середнього удару» рух ворожих військових вантажів сухопутним коридором скоротився на 71%

Магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Посилене знищення логістичних вузлів ворога відбувається в межах так званої «кампанії середнього удару». Вона спрямована на ураження цілей у ближньому тилу противника – на відстані від 20 до 200 км від лінії фронту. Як зазначав президент України Володимир Зеленський, інтенсивність таких дальніх нападів із лютого зросла в чотири рази, і цей напрямок залишається пріоритетним.

Як зазначає видання, голова оборонного відомства Михайло Федоров підтвердив, що метою операції є створення повної логістичної блокади для ворога. Завдання сформульовано чітко: окупанти не повинні почуватися в безпеці навіть на великій відстані від передової. Результати не змусили себе чекати – командувач українських військ безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що за останні два тижні рух військових вантажів уздовж автомагістралі Р-280 скоротився на рекордні 71%.

Ключова ділянка південного маршруту – Чонгарський міст, який з'єднує окуповану частину Херсонщини з Кримським півостровом, – цього тижня повністю зупинив роботу після серії точних нападів українських безпілотників. Наразі ремонтні роботи ворога заблоковані. Представники 1-го окремого штурмового полку України попередили, що контролюють кожен рух окупантів на об'єкті та готові в будь-який момент «внести корективи».

Супутниковий знімок мосту Чонгар, на якому видно пошкодження фото: Planet Labs

Прямим наслідком успішного полювання за логістикою (зокрема, силами 412-ї бригади «Немезис», яка знищила десятки цистерн) став гострий паливний колапс на самому півострові. Російські водії масово поширюють відео з кадрами палаючих на узбіччях бензовозів та вантажівок.

Успіх операції забезпечено новою тактикою використання масованих роїв безпілотників, яка застала російську ППО зненацька. Для патрулювання та розгрому конвоїв активно задіюють великі крилаті дрони Hornet американського виробництва, де інтегровані системи штучного інтелекту допомагають операторам автоматично ідентифікувати та маркувати ворожі вантажівки.

Окрім того, ЗСУ почали застосовувати новий легкий двометровий безпілотник вітчизняного виробництва під назвою «Морріган». Завдяки фіксованому крилу та можливості запуску з компактної рейки або рогатки, цей дрон не потребує злітних смуг чи доріг, що дозволяє запускати його непомітно з будь-яких лісосмуг.

Окрім прямих ударів із повітря, українські сили виснажують логістику РФ за допомогою високотехнологічного дистанційного мінування доріг. Колаборант Євген Балицький, який очолює окуповану частину Запорізької області, поскаржився на «комплексну систему мінування», коли скинуті з дронів міни детонують безпосередньо під час руху транспорту, і закликав повністю обмежити поїздки трасою.

Успіхи України визнали й міжнародні експерти з Інституту вивчення війни (ISW), підтвердивши, що українські операції середньої дальності вже досягли помітних оперативних результатів. Дійшло до того, що гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо, підписуючи указ про заборону руху цивільних вантажівок трасою, у паніці порівняв дії ЗСУ з «блокадою Ленінграда». Наразі колись головна артерія окупантів перетворилася на пустку, всіяну обвугленою технікою.

Нагадаємо, після початку масштабної паливної кризи в тимчасово окупованому Криму місцеве населення дедалі більше скаржиться на абсурдні умови отримання палива для автомобілів. Дефіцит та жорсткі обмеження призвели до того, що частина мешканців півострова вже збирає речі і намагається виїхати в напрямку Росії.