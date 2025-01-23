На Вінниччині суд виніс вирок злочинцям, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн

Чоловікам призначено покарання від восьми до дев'яти років позбавлення волі

Вінницький міський суд засудив трьох чоловіків, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн та стріляли в охоронця. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вінницької обласної прокуратури трьох чоловіків засуджено за організацію та участь у озброєній банді, розбій, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, поєднаного з проникненням у приміщення, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах та вчинений організованою групою, а також за придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Чоловікам призначено покарання від восьми до дев'яти років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів чоловіки віком від 27 до 36 років, здійснивши попередню тривалу підготовку, напали на один із ювелірних магазинів Вінниці. Діючи злагоджено та по заздалегідь розробленому плану, бандити, обравши влучний на їхню думку час, напали на ювелірний магазин, поранили охоронника і винесли майже тисячу ювелірних прикрас на суму близько 3,5 млн грн.

Після цього чоловіки на автомобілі намагалися втекти з місця вчинення злочину, однак були викриті та затримані правоохоронцями. Як зауважують місцеві видання, це трапилося у 2017 році.

Нагадаємо, що суд визнав винним жителя Липовця, що на Вінниччині, винним у скоєнні психологічного домашнього насильства щодо ексдружини. Про це повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду.

До слова, керівник товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, алкогольними та тютюновими виробами протягом двох років умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток. Це призвело до ненадходження до бюджету 4,5 млн грн. Про це повідомляє БЕБ у Вінницькій області.