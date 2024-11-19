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Апеляційний суд залишив Сергія Гнезділова під вартою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Апеляційний суд залишив Сергія Гнезділова під вартою
Суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів Гнезділова на рішення Печерського райсуду
фото: hromadske

Раніше військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади оголосив, що самовільно залишив частину

Київський апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця 56-ї бригади Сергія Гнезділова, якого підозрюють у дезертирстві. Про це повідомляє hromadske.

Судді відхилили апеляційну скаргу адвокатів Гнезділова на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня. 

Адвокат Олександр Шадрін просив змінити запобіжний захід на такий, що не повʼязаний із триманням під вартою, а також визнати затримання військового незаконним. Захисник підозрюваного заявив, що питання чітких термінів служби досі не розвʼязане, натомість Гнезділов уже п'ять років перебуває в армії. До того ж йому незабаром виповниться 25 років, тобто він досягне призовного віку. 

Суддя наголосила, що згідно із законодавством, апеляційний суд не може визначати незаконність затримання, бо це справа слідчого судді. 

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

Згодом стало відомо, що ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

Так, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальні злочини за статтями «Самовільне залишення частини» та «Дезертирство», може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до служби.

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Теги: військові суд СІЗО

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