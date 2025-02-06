У США невідомі зловмисники вкрали 100 тис. яєць

Зловмисники викрали 100 тис. курячих яєць вартістю близько $40 тис.

В американському місті Грінкасл, штат Пенсільванія, сталася неймовірна подія – невідомі зловмисники викрали 100 тис. курячих яєць вартістю близько $40 тис. Інцидент трапився на тлі гострого дефіциту яєць у США, спричиненого пташиним грипом, який спричинив загибель понад 17 млн ​​курей-несучок наприкінці 2024 року. Про це повідомив телеканал CNN.

Яйця були викрадені прямо з вантажівки, припаркованої біля заводу компанії-виробника Pete & Gerry's Organics. Представники компанії заявили телеканалу CNN, що активно співпрацюють із правоохоронними органами для якнайшвидшого розкриття справи, проте подробиці розслідування поки не розголошуються.

Пташиний грип завдав серйозного удару по яєчній індустрії США. Відновлення поголів'я курей може зайняти місяці, а ціни на яйця з січня 2024 злетіли на 50% – з 3,5 до 5,29 долара за дюжину (12 штук). Деякі магазини навіть запровадили обмеження на продаж яєць – не більше однієї пачки в одні руки.

У Сполучених Штатах через пташиний грип почався дефіцит курячих яєць. Ціна на яйця в роздріб також значно зросла – не менш ніж на 25% у середньому по країні.