Головна Країна Політика
search button user button menu button

Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа
Трамп виступив під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго з нагоди затвердження Конгресом його перемоги на виборах
фото з відкритих джерел

За словами дипломата, Трамп не робив жодних заяв про закінчення війни в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за пів року. Про це повідомив експосол України у США Валерій Чалий.

«Питання журналіста було про зустріч з російським очільником, а на уточнююче, стосовно терміну 3-6 місяців – Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів року («навіть раніше»). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа», – каже він.

Дипломат також наголосив, що Трамп не заявляв, що зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним має почекати. Республіканець лише пояснив, що не думає про доречність робити це до 20 січня.

«Я вам більше скажу, щоб все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій пресконференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які ставлять питання). З деяких питань в нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова тощо», – пояснив експосол.

За словами Чалого, до обраного президента США в деяких моментах приходить глибше усвідомлення масштабу проблеми.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Валерій Чалий війна путін США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найважливіше, що для популіста є – це всіма можливими способами добитися любові сьогодні
Чому популізм став невід'ємною частиною сучасної політики?
4 сiчня, 10:01
Апартаменти, де міг зупинитися Фіцо, розташовані на останньому поверсі, мають площу 194 кв. м, а вартість проживання в них становить 6200 євро за одну ніч
Після зустрічі з Путіним Фіцо зник на два тижні: ЗМІ виявили, де він перебував
3 сiчня, 23:44
У війні між Росією і Україною проявилися не тільки проблемні для нас тенденції, але були і позитивні тренди
Політичні тенденції 2024 року
31 грудня, 2024, 16:40
Судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту РФ
Партизани знайшли завод із ремонту кораблів РФ у Криму
29 грудня, 2024, 10:45
Співробітники адміністрації Байдена вносили корективи в щоденні плани президента
Білий дім приховував погіршення здоров'я Байдена від початку президентства – WSJ
20 грудня, 2024, 13:36
Президент Франції порушить питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС
Президент Франції порушить питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС
14 грудня, 2024, 01:55
У 2003-2004 роках служив у лавах Збройних Сил України
Помер у госпіталі внаслідок важких поранень. Згадаймо Миколу Деркача
12 грудня, 2024, 09:00
Держдепартамент зазвичай не анонсує обмежень до їх введення, тож слід зачекати офіційних заяв з цього приводу
США готові застосувати санкції проти уряду Грузії – Держдеп
10 грудня, 2024, 22:20
Російські дистрибʼютори копіюють інформацію про товари через сайт західної компанії, яка не має прямого доступу до API Texas Instruments
Росія купує мікросхеми для зброї через американський інтернет-магазин – Bloomberg
10 грудня, 2024, 00:35

Політика

Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа
Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД
Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД
Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP
Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
52K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
31K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
14K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua