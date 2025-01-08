Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа

Трамп виступив під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго з нагоди затвердження Конгресом його перемоги на виборах

За словами дипломата, Трамп не робив жодних заяв про закінчення війни в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за пів року. Про це повідомив експосол України у США Валерій Чалий.

«Питання журналіста було про зустріч з російським очільником, а на уточнююче, стосовно терміну 3-6 місяців – Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів року («навіть раніше»). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа», – каже він.

Дипломат також наголосив, що Трамп не заявляв, що зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним має почекати. Республіканець лише пояснив, що не думає про доречність робити це до 20 січня.

«Я вам більше скажу, щоб все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій пресконференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які ставлять питання). З деяких питань в нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова тощо», – пояснив експосол.

За словами Чалого, до обраного президента США в деяких моментах приходить глибше усвідомлення масштабу проблеми.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись.