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Ахтем Сеітаблаєв назвав свою військову посаду і розсекретив розмір зарплати

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сеітаблаєв є художнім керівникои підрозділу «ТрО медіа»
фото з відкритих джерел

Ахтем Сеітаблаєв: «Ми доволі багато їздимо скрізь, в тому числі лінією зіткнення»

Український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв повідомив, на якій посаді перебуває у Збройних силах. В інтерв'ю Славі Дьоміну актор зазначив, що зараз проходить службу в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони. 

«Я художній керівник такого підрозділу «ТрО медіа», це неофіційна назва саме структури управління комунікації. Ми доволі багато їздимо скрізь, в тому числі лінією зіткнення. Ми створюємо те, що потім показуємо за кордоном, всередині країни. Це документалістика, освітні програми, аналітика і художні фільми», – пояснив він.

Додав, що на цій посаді отримує 21 тис. грн на місяць. Крім цього, має інші джерела доходу.

«Заробляю з того, що знімаю, викладаю і консультую. Зарплата викладача – 12-15 тис грн, гонорари за знімання більші. На місяць в середньому заробляю від 35-50 тис грн», – розповів режисер.

За словами режисера, відкладати з заробленого йому не вдається. 

Нагадаємо, український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, який наразі служить у лавах ЗСУ, поділився, що у них з нареченою криза у стосунках.  51-річний Ахтем Сеітаблаєв минулого року освідчився Мар'яні Боцвинюк. Наразі у нього з нареченою непрості часи. Сеітаблаєв розповів, що він з нареченою мають різні погляди на життя й поки не планують весілля.

Зазначимо, що у жовтні 2021-го Ахтем розлучився з дружиною, режисеркою Іванною Дядюрою. Вони були разом 10 років.

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Теги: актор війна Ахтем Сайтаблаєв

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