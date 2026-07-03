Археологи виявили у Шотландії ритуальне коло поховань віком 5 тис. років (фото)

На місці ритуального кола раніше вже знаходили доісторичні пам'ятки

У Шотландії на острові Арран археологи виявили ритуальне коло поховань, яке роками було заховане під землею. Вчені припускають, що цій знахідці може бути близько 5 тис. років. Про це пише «Главком» із посиланням на The Scottish Sun.

На острові дослідники натрапили на 12 круглих ям, які утворюють рівне коло. За словами керівника відділу документування культурної спадщини Historic Environment Scotland доктора Ніка Геннона, це відкриття є несподіваним. «Ми надзвичайно схвильовані цим відкриттям. Ми знали, що в Махрі-Мур ще залишається багато нерозкритих археологічних пам'яток, але виявлення нового кола перевершило всі наші очікування», – зазначив експерт.

Ритуальне коло знайшли на території торф'яної рівнини на західному узбережжі острова Арран – Махрі-Мур. На цьому місці знаходили доісторичні пам'ятки й раніше. Наприклад, стоячі камені, поховальні кургани та шість кам'яних кіл.

Археологи просканували ґрунт, щоб віднайти доісторичну знахідку фото: Historic Environment Scotland

Знайдені поховальні ями повʼязують з добою неоліту та бронзового віку. Водночас їх датують 3,5 тис. – 1,5 тис. роками до нашої ери. Зазвичай подібні кола використовували для ритуальних і церемоніальних обрядів, а також для поховань і кремацій.

Археологи досліджують місцевість острову Арран аще з 1980-х років фото: Historic Environment Scotland

На думку археологів, у ямах ритуального кола раніше могли стояти дерев'яні стовпи, які з часом зникли. Однак наразі ця знахідка потребує детального подальшого вивчення. Із цим фахівцям допомагають сучасні технології. «Інструменти, які ми використовуємо для дослідження того, що приховано під землею, постійно вдосконалюються. Вони дають змогу дізнаватися дедалі більше про нашу приховану історію, не порушуючи ґрунт і не ризикуючи пошкодити археологічні пам'ятки», – пояснив доктор Геннон.

Нагадаємо, у Великій Британії 11-річний Чарлі Орчард-Лайл натрапив на незвичну знахідку. Школяр виявив скамʼянілість віком близько 1,8 млн років. Хлопець гуляв на пляжі Іст-Лейн у селі Баудсі, що в графстві Саффолк, разом зі своєю родиною. У піску він помітив незвичний камінь, який виявився зубом вимерлої тварини.