Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Археологи виявили у Шотландії ритуальне коло поховань віком 5 тис. років (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Знайдене коло поховань використовували для ритуальних і церемоніальних обрядів
фото: Historic Environment Scotland

На місці ритуального кола раніше вже знаходили доісторичні пам'ятки 

У Шотландії на острові Арран археологи виявили ритуальне коло поховань, яке роками було заховане під землею. Вчені припускають, що цій знахідці може бути близько 5 тис. років. Про це пише «Главком» із посиланням на The Scottish Sun.

На острові дослідники натрапили на 12 круглих ям, які утворюють рівне коло. За словами керівника відділу документування культурної спадщини Historic Environment Scotland доктора Ніка Геннона, це відкриття є несподіваним. «Ми надзвичайно схвильовані цим відкриттям. Ми знали, що в Махрі-Мур ще залишається багато нерозкритих археологічних пам'яток, але виявлення нового кола перевершило всі наші очікування», – зазначив експерт.

Ритуальне коло знайшли на території торф'яної рівнини на західному узбережжі острова Арран – Махрі-Мур. На цьому місці знаходили доісторичні пам'ятки й раніше. Наприклад, стоячі камені, поховальні кургани та шість кам'яних кіл.

Археологи просканували ґрунт, щоб віднайти доісторичну знахідку
Археологи просканували ґрунт, щоб віднайти доісторичну знахідку
фото: Historic Environment Scotland

Знайдені поховальні ями повʼязують з добою неоліту та бронзового віку. Водночас їх датують 3,5 тис. – 1,5 тис. роками до нашої ери. Зазвичай подібні кола використовували для ритуальних і церемоніальних обрядів, а також для поховань і кремацій.

Археологи досліджують місцевість острову Арран аще з 1980-х років
Археологи досліджують місцевість острову Арран аще з 1980-х років
фото: Historic Environment Scotland

На думку археологів, у ямах ритуального кола раніше могли стояти дерев'яні стовпи, які з часом зникли. Однак наразі ця знахідка потребує детального подальшого вивчення. Із цим фахівцям допомагають сучасні технології. «Інструменти, які ми використовуємо для дослідження того, що приховано під землею, постійно вдосконалюються. Вони дають змогу дізнаватися дедалі більше про нашу приховану історію, не порушуючи ґрунт і не ризикуючи пошкодити археологічні пам'ятки», – пояснив доктор Геннон.

Нагадаємо, у Великій Британії 11-річний Чарлі Орчард-Лайл натрапив на незвичну знахідку. Школяр виявив скамʼянілість віком близько 1,8 млн років. Хлопець гуляв на пляжі Іст-Лейн у селі Баудсі, що в графстві Саффолк, разом зі своєю родиною. У піску він помітив незвичний камінь, який виявився зубом вимерлої тварини.

Теги: історія Шотландія археолог археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плач за «Обороною Севастополя» – це плач за російським міфом
Плач за «Обороною Севастополя» – це плач за російським міфом
11 червня, 13:29
Де шукати компроміс Україні та Польщі?
На своїй землі – свої герої: урок для України та Польщі
22 червня, 13:28
Михайло Косів: Сьогодні настав час, аби Верховна Рада IX скликання виправила промосковські настрої Ради II скликання
Депутат п'яти скликань Михайло Косів: Російську треба негайно вилучити з Конституції України
27 червня, 11:00
Українські ветерани в горах Шотландії
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)
9 червня, 14:56
Археологи виявили фундамент костелу й братську могилу площею близько 70 м²
Археологи знайшли на Львівщині поховання жертв трагедії 1944 року
19 червня, 01:07
Некрополь в Асуані приховав несподівану знахідку археологів
Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти
15 червня, 21:40
Потрапляння Гаїті на Чемпіонат світу може зупинити гуманітарний конфлікт у країні
Телевізори на вулицях і влада банд. Як Гаїті вболіватиме за свою збірну на Чемпіонаті світу
14 червня, 02:50
У групі, де займається Ростислав, окрім нього, тренуються винятково дівчата
Патологоанатом із Житомира через своє хобі став зіркою TikTok
20 червня, 19:15
Бразилія і Марокко боролися за перемогу в групі C
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи C
25 червня, 03:42

Життя

Археологи виявили у Шотландії ритуальне коло поховань віком 5 тис. років (фото)
Археологи виявили у Шотландії ритуальне коло поховань віком 5 тис. років (фото)
22-річна онука Єлизавети ІІ закінчила університет: фото з батьком-герцогом Единбурзьким
22-річна онука Єлизавети ІІ закінчила університет: фото з батьком-герцогом Единбурзьким
«Боляче бʼє по кишені». Українка назвала недоліки життя емігрантів у Чехії
«Боляче бʼє по кишені». Українка назвала недоліки життя емігрантів у Чехії
99-річна вінничанка вперше зробила закордонний паспорт: куди планує подорож
99-річна вінничанка вперше зробила закордонний паспорт: куди планує подорож
Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха
Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха
Британський школяр знайшов скам’янілість тварини віком близько 1,8 млн років (фото)
Британський школяр знайшов скам’янілість тварини віком близько 1,8 млн років (фото)

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua