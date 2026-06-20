Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Патологоанатом із Житомира через своє хобі став зіркою TikTok

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У групі, де займається Ростислав, окрім нього, тренуються винятково дівчата
фото: скріншот із відео

Історія Ростислава Грищенка підірвала соцмережі

Удень він встановлює причини смерті в морзі, а ввечері – крутить складні піруети. Не так давно в інтернеті набула розголосу історія Ростислава Грищенка – судмедексперта з Житомира, який завдяки яскравому хобі – пол денсу – розслабляється після роботи, психологічно дуже виснажливої, бо вона тісно пов’язана зі смертю. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Ростислав Грищенко розповів про заняття на пілоні

Спортивна зала одного з популярних фітнес-клубів Житомира зазвичай наповнена жінками – саме вони традиційно становлять левову частку тих, хто захоплюється пол денсом. Проте серед учениць одразу виділяється кремезна чоловіча постать. Ростислав Грищенко зосереджено готується до чергового підходу: ретельно посипає руки, спину та ноги білою хімічною сумішшю.

Чоловік планомірно займається акробатикою на пілоні вже понад три роки. Про свої спортивні успіхи та важкі тренування він абсолютно відкрито й без жодного сорому розповідає на власних сторінках у соціальних мережах. Один із його коротких роликів у TikTok нещодавно здійснив справжній фурор – відео його витонченого та потужного танцю переглянули понад 3,5 мільйона людей.

Наразі в Житомирі Ростислава вже впізнають перехожі на вулицях і покупці в чергах супермаркетів. Сам він визнає – усе завдяки інтернет-популярності та дивовижному, майже шокувальному контрасту між його спортом та основним місцем роботи.

Коментарі під його вірусними відеороликами – це окреме джерело соціологічних відкриттів, де тисячі людей висловлюють захоплення сміливістю житомирянина:

  • «Ооо, напевно, люди, які майже кожного божого дня на власні очі бачать смерть, насправді найбільше в цьому світі цінують кожну хвилину життя…».
  • «Чоловік просто обирає жити своє власне життя! Робити свою щоденну добру справу, знаходити в ній глибокий сенс і паралельно займатися саме тим, чим його душа забажає».
  • «Людина абсолютно не боїться дурного суспільного осуду та застарілих стереотипів! Живе так, як їй подобається, і це викликає повагу».
  • «Поки всі інші навколо – звичайні сірі NPC, цей чоловік – справжній головний персонаж свого життя!».

Як реагує колектив моргу на заняття колеги

Для багатьох лікарська професія асоціюється винятково з лікуванням живих пацієнтів. Проте співробітники судово-медичної експертизи та моргу мають зовсім іншу, не менш важливу філософію. Керівник установи, де працює Ростислав, Віталій Зозуля з усмішкою розповідає, що про екстравагантне захоплення колеги від самого початку знав увесь колектив. Ба більше, на одному з новорічних корпоративів співробітники навіть гуртом вмовили Ростислава продемонструвати свої вміння і станцювати для колег. Окрема велика тема в кабінетах – це регулярні професійні жарти, які тісно перегукуються зі специфікою їхньої непростої діяльності.

«У нас у колективі найдобріший і найпопулярніший жарт такий: «Ростик, ну от як ти все встигаєш – сьогодні стоїш у рукавичках біля трупа, а завтра вже крутишся на пілоні?». Або ще один, суто практичний: «Слухай, якщо ти так потужно качаєшся на цьому своєму пілоні, то нам скоро й додаткові санітари в зміну не знадобляться, щоб важкі тіла переносити – ти сам упораєшся!». А якщо серйозно, я в судмедекспертизі працюю вже майже 30 років. Коли твоя щоденна робота настільки щільно й нерозривно пов’язана зі смертю, кожному з нас критично необхідно шукати власну особисту формулу, щоб зберегти нормальний емоційно-психологічний стан і не збожеволіти», – каже Віталій Зозуля, директор моргу міста Житомира.

Сам Ростислав свій трудовий шлях описує чітко та прагматично. В системі судово-медичної експертизи він безперервно працює від 2008 року, тривалий час допомагаючи лікарям-експертам під час безпосереднього дослідження тіл.

А починаючи від 2022 року, чоловік додатково почав професійно займатися безпосередньою естетичною підготовкою і реставрацією тіл померлих до майбутнього поховання. Він визнає – багаторічна робота в морзі кардинально змінює загальне світосприйняття і робить людей набагато більшими прагматиками, проте як людина він зовсім не очерствів і вважає свій фах важливою гуманітарною місією.

«Звісно, це така специфічна робота, яка апріорі не може приносити людині якесь класичне задоволення, адже це щоденна праця з померлими тілами. Мені в моїй справі найбільше подобається саме фінальний результат. Бо, наприклад, дуже часто до нас привозять тіла людей після страшних автомобільних аварій, з жахливими пошкодженнями та деформаціями на обличчях. І я їх ретельно, акуратно підготовлюю, проводжу косметичну реставрацію, щоб нещасні родичі під час похорону могли спокійно, по-людськи провести людину в її останню путь», – каже Ростислав Грищенко.

Головна терапія та боротьба зі стереотипами

Акробатикою на пілоні Ростислав займається кілька разів на тиждень, регулярно відвідуючи як індивідуальні заняття з тренером, так і загальні групові тренування. Чоловік відверто каже, що спорт став для нього головною, незамінною психотерапією: «Після дуже тяжкого, виснажливого робочого дня хочеться просто максимально відволіктися від усього побаченого. І саме для цього ідеально існує поул-спорт. Я отримую тут таку колосальну дозу чистого адреналіну під час виконання трюків, що він повністю миттєво відключає мій мозок від усього, що відбувалося в морзі».

Тренерка Надія згадує, що коли Ростислав уперше переступив поріг її залу три роки тому, у нього була досить погана мобільність і сильна затиснутість у плечовому поясі, що було прямо пов’язано з постійним важким фізичним напруженням на його основній роботі. Йому далеко не все вдавалося з першого разу, проте наставниця завжди щиро пишалася своїм єдиним учнем-чоловіком.

Цікаво, що в групі, де займається Ростислав, окрім нього, тренуються винятково дівчата.

На поодинокі негативні коментарі чи засудження у мережі, де деякі користувачі продовжують доводити, що танці на пілоні – це не чоловіча справа, Ростислав уже давно взагалі не звертає жодної уваги. Натомість він щиро сподівається, що його особистий публічний приклад допоможе багатьом іншим людям нарешті пересилити внутрішні страхи, сором’язливість чи комплекси та почати сміливо займатися своєю улюбленою справою незалежно від професії та поглядів оточення.

«Людям треба просто глибше цікавитися, що це за спорт насправді. У нас і до дівчат, які танцюють на пілоні, іноді ставляться з упередженням – мовляв, ти якась не така. Стереотипи у людей є, ти нікуди від них не дінешся, але я абсолютно впевнений, що з часом усі ці дурні упередження просто зникнуть із нашого суспільства», – підсумовує Ростислав Грищенко.

Нагадаємо, учені виявили незвичний секрет довголіття та з’ясували, що деякі заняття можуть позивно впливати та тривалість життя людини. Науковці провели дослідження того, як культурне життя пов’язано з хімічними змінами в генах людей. 

Читайте також:

Теги: історія спорт смерть інтернет робота TikTok професії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанту Макаєву було 23 роки
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Москви з армреслінгу
17 червня, 07:45
Перевезенцев: Ми створюємо елемент невдоволення політикою, яку проводить відповідний правлячий режим
Перший віцепрезидент НОК: Ми позбавляємо російських спортсменів права на можливість реалізуватися
16 червня, 21:20
Дисидент Михайло Косів: ЗСУ бореться за те, що й УПА. Що ж тоді робить Польща, роздмухуючи скандал?
Дисидент Михайло Косів: ЗСУ бореться за те, що й УПА. Що ж тоді робить Польща, роздмухуючи скандал? Інтерв’ю
16 червня, 15:00
Генеральний прокурор Флориди подав до суду на TikTok
Флорида подає до суду на TikTok через безпеку дітей
15 червня, 22:46
Аварія сталася 9 червня близько 12:44 в центрі міста Узин
Смертельна аварія на Київщині: у центрі Узина водій авто збив велосипедиста
11 червня, 08:16
Ігор Боднар був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпіади-2000
На війні з Росією загинув срібний призер Паралімпіади-2000 Ігор Боднар
10 червня, 12:32
Агропромисловий сектор Росії у 2026 році зіткнувся з рекордним кадровим дефіцитом
Росія повертає радянські трудові табори для підлітків – розвідка
9 червня, 05:20
Лорена Вібес вважалася однією з претенденток на перемогу
Переможницю першого етапу жіночого «Джиро» дискваліфікували через кілька годин після тріумфу
1 червня, 20:58
Електронна трудова книжка – це повноцінний, захищений цифровий аналог паперового документа
Оцифрування трудової книжки: що потрібно знати роботодавцям та працівникам
26 травня, 21:30

Життя

Патологоанатом із Житомира через своє хобі став зіркою TikTok
Патологоанатом із Житомира через своє хобі став зіркою TikTok
Чому зумери заробляють більше за міленіалів? Результати дослідження
Чому зумери заробляють більше за міленіалів? Результати дослідження
Забудьте про джинси та шнурки! Що не можна одягати в літак
Забудьте про джинси та шнурки! Що не можна одягати в літак
Вчені наблизилися до однієї з головних цілей сучасної медицини
Вчені наблизилися до однієї з головних цілей сучасної медицини
Біженка назвала головні мінуси життя в Албанії та дала пораду українцям
Біженка назвала головні мінуси життя в Албанії та дала пораду українцям
Apple Music назвав найпопулярнішого артиста за всю історію сервісу
Apple Music назвав найпопулярнішого артиста за всю історію сервісу

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua