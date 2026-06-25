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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи C

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи C
Бразилія і Марокко боролися за перемогу в групі C
фото: Lapresse

Переможця групи визначила краща різниця забитих і пропущених

На Чемпіонаті світу 2026 тривають матчі третього туру групового етапу, який визначить майбутню сітку плейоф. Підхопила естафетну паличку від групи B група C, де грали Бразилія, Марокко, Шотландія і Гаїті. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок групи C

На відміну від групи B, у групі C боротьба за перше місце у групі була заочною. Сталося це через те, що Бразилія і Марокко зіграли внічию у першому матчі, а тому та команда, яка зробила б собі кращу різницю у двох наступних матчах, вийшла б лідером з цього квартету. 

Непростим виявився поєдинок Марокко проти Гаїті, де очікувалася впевнена перемога африканської команди. Матч розпочався у надзвичайно видовищному темпі: Гаїті двічі виходило вперед, однак Марокко щоразу знаходило відповідь і ще до перерви відновило рівновагу, незважаючи на блискучу гру воротаря суперника. У другому таймі марокканці повністю заволоділи ініціативою, дотиснули суперника завдяки голу в заключній чверті зустрічі, а вже в компенсований час остаточно закріпили вольову перемогу з рахунком 4:2.

Проте у паралельному поєдинку проти Шотландії Бразилія робила все, щоб вийти з цієї групи лідером. Вона з перших хвилин повністю контролювала перебіг зустрічі та ще до перерви здобула комфортну перевагу завдяки дублю Вінісіуса Жуніора, хоч і один його гол було скасовано після перегляду VAR. У другому таймі Шотландія спробувала повернути інтригу, але не змогла переграти Аліссона, тоді як бразильці забили втретє, спокійно довели матч до перемоги та відзначилися поверненням Неймара після тривалої перерви.

Таким чином Бразилія завдяки перемозі 3:0 має різницю «+6», у той час як Марокко через ненайвдаліший початок матчу завершили груповий етап з показником «+3», що і визначило позиції на вершині квартету. Натомість у команди Шотландії через поразку 0:3 можуть виникнути проблеми з виходом до наступного раунду: уже зараз «Тартанова армія» посідає шосте місце серед третіх місць і ризикує опинитися повз 1/16 фіналу.  

Підсумкова таблиця групи C

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

Бразилія у першому раунді плейоф зустрінеться з другим місцем групи F. На нього претендують усі три команди квартету (Нідерланди, Японія та Швеція), де наразі немає одноосібного лідера. 

Марокко зіграє проти переможця цієї ж групи. Більші шанси ним стати є у команди Нідерландів, яка гратиме з Тунісом і має можливість забезпечити собі кращу різницю, у той час як у Японії очікується конкурентний матч проти Швеції. 

Шотландія у разі виходу далі може отримати як непрохідного суперника у вигляді переможців груп E (Німеччина) та I (Норвегія/Франція), так і менш небезпечну команду Мексики, за яку, щоправда, дуже активно вболіватимуть домашні трибуни в Мехіко. 

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Теги: чемпіонат світу Шотландія Бразилія Гаїті Марокко НОВИНИ ФУТБОЛУ

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