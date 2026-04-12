Імператорські пінгвіни перебувають під загрозою зникнення

За словами дослідників, популяції птахів скорочуються, оскільки зміна клімату призводить до танення морського льоду, необхідного для виживання

Міжнародний союз охорони природи офіційно вніс імператорських пінгвінів та антарктичних морських ссавців до списку видів, яким загрожує зникнення через глобальне потепління. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Для імператорських пінгвінів критичним фактором стало рекордне танення морського льоду, необхідного їм для розмноження та линяння. Супутникові дані підтверджують, що лише в морі Росса популяції деяких колоній скоротилися на третину за останні чотири роки. Птахи не можуть вижити без крижаного покриву, який також є середовищем існування для їхньої здобичі.

Схожа ситуація спостерігається і в антарктичних морських котиків, чисельність яких з 2014 року впала вдвічі – з двох мільйонів до менш ніж одного мільйона особин. Головною причиною вчені називають дефіцит криля: через прогрівання океану ракоподібні відходять на глибину та далі від берега, що позбавляє самок можливості ефективно вигодовувати дитинчат. Окрім кліматичних змін, на популяцію тиснуть комерційний вилов морепродуктів та конкуренція з іншими морськими мешканцями.

Південні морські слони також опинилися в зоні ризику, перейшовши до категорії вразливих видів. Окрім екологічних факторів, нищівного удару по них завдав пташиний грип, який з 2023 року спричинив загибель понад 30% основних популяцій. Дослідники наголошують, що потепління сприяє поширенню вірусів у полярних регіонах, де холод раніше стримував інфекції. У сукупності ці чинники створюють безпрецедентний тиск на екосистему Антарктики, вимагаючи негайних дій щодо скорочення викидів парникових газів.

Нагадаємо, українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез.