Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл instagram.com/royalfamily.news

По мнению местных жителей рисунок сможет уберечь герцогиню от негатива

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри отправились в трехдневный тур по Марокко. Супруги посетили школьный пансионат в городе Асни, где беременной герцогине сделали татуировку. Правда, нательный рисунок оказался временным.

Меган выбрала для посещения учебного заведения джинсы скинни, черные слиперы и темно-синий жакет Alice + Oliviа. Слиперы герцогиня Сассекская носит уже не первый раз: в 2017 году она была замечена в них во время посещения Торонто.

В пансионате герцогине Сассекской сделали традиционную татуировку хной. Местные жители верят, что этот нательный рисунок оберегает от сглаза.

Джерело: graziamagazine.ru