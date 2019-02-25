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    Жизнь

    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    Принц Гарри и Меган Маркл
    instagram.com/royalfamily.news

    По мнению местных жителей рисунок сможет уберечь герцогиню от негатива

    37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри отправились в трехдневный тур по Марокко. Супруги посетили школьный пансионат в городе Асни, где беременной герцогине сделали татуировку. Правда, нательный рисунок оказался временным.

    Меган выбрала для посещения учебного заведения джинсы скинни, черные слиперы и темно-синий жакет Alice + Oliviа. Слиперы герцогиня Сассекская носит уже не первый раз: в 2017 году она была замечена в них во время посещения Торонто.

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    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    Беременная Меган Маркл сделала традиционную татуировку от сглаза в Марокко
    instagram.com/royalfamily.news

    В пансионате герцогине Сассекской сделали традиционную татуировку хной. Местные жители верят, что этот нательный рисунок оберегает от сглаза.

    Джерело: graziamagazine.ru

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