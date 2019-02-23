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    День рождения Эмили Блант: лучшие фотосессии актрисы

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    День рождения Эмили Блант: лучшие фотосессии актрисы
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    Эмили Блант родилась в феврале 1983 года в Лондоне в респектабельной семье

    Кинематографическая биография Эмили Блант началась в 2003 году. Сначала она сыграла заметную роль в историко-драматическом сериале «Королева против Рима». Затем появилась в образе одной из королевских жен в ленте «Генри VIII». В популярном детективном сериале «Пуаро Агаты Кристи» Эмили Блант изображала капризную аристократку.

    Известность, окрашенная в несколько скандальный оттенок, пришла к Эмили Блант после выхода на экраны в 2004 году драмы «Мое лето любви», где героиня Эмили снялась в лесбийской сцене. За эту работу артистку наградили премией BAFTA.

    В драматической картине «Дочь Гидеона» Эмили Блант сыграла проблемного подростка. Этот проект получил множество высоких оценок кинокритиков и огромное внимание зрителей. Эмили за роль второго плана была номинирована на «Золотой глобус».

    После нескольких малозначительных ролей Эмили Блант в 2006 году получила ту, которая вознесла артистку на новую волну популярности. Она сыграла вместе с легендарной Сьюзен Сарандон, что само по себе гарантировало картине огромный успех. Это австралийская драма, вышедшая на экраны под названием «Одержимость». Именитая коллега высоко оценила талантливую молодую актрису и настояла на ее появлении в новой картине «Девушка в парке».

    В том же щедром на замечательные роли 2006 году Эмили Блант сыграла хотя и не главную, но очень заметную роль в картине «Дьявол носит Prada». Игра Блант была оценена очень высоко: артистку сначала номинировали на «Золотой глобус», а чуть позже на премию BAFTA.

    После выхода картины на экраны Голливуд окончательно принял новую британскую звезду в свои ряды. Именитые режиссеры наперебой предлагали ей роли. В 2007-ом Эмили Блант появилась в картинах «Война Чарли Уилсона» и «Призраки». Чуть позже на экраны вышли фильмы «Влюбиться в невесту брата» и «Жизнь по Джейн Остин». В последнем проекте артистка очень убедительно сыграла учительницу французского.

    В следующем году поклонники таланта Эмили Блант увидели свою любимицу в драматической картине «Чистка до блеска». Сразу же за ней вышла комедия «Великий Бак Ховард».

    Наиболее заметной ролью 2009 года для Блант становится ее работа в историко-драматической ленте «Молодая Виктория». Эмили сыграла юную королеву. Эта роль принесла британке номинацию на премию «Золотой глобус», как лучшей драматической актрисе. В том же году она снялась в комедийном проекте «Путешествия Гулливера».

    В 2012-ом вышли две нашумевшие ленты, в которых появилась Эмили Блант. Это фантастический блокбастер «Петля времени» и британская комедия «Рыба моей мечты» Ласса Хальстрема. Здесь партнером актрисы был Юэн МакГрегор. Комедия сначала снималась в Лондоне, а потом в Марокко. За роль финансового советника Блант была номинирована на «Золотой глобус» 4-ый раз.

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    Из наиболее успешных последних картин, где сыграла британская звезда, можно назвать проекты «Немножко женаты» и «Артур Ньюман, профессионал гольфа». В последней ленте Блант играла вместе с Колином Фертом.

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