Визажист Меган Маркл показал, чем угощала гостей герцогиня на baby shower

Звездный визажист Дэниел Мартин попал в узкий круг приглашенных на baby shower герцогини Сассекской. Благодаря ему теперь известно, какие сладости были предложены гостям

Известно, что для своей приватной вечеринки по случаю рождения будущего ребенка Меган Маркл заказывала еду из ресторана The Mark, находящегося в одноименном отеле, где остановилась герцогиня. Если главные блюда королевского baby shower хранятся в секрете, то десертные угощения рассекретил Дэниэл Марти, который создавал естественный свадебный образ супруги принца Гарри.

Дэниел Мартин опубликовал снимок с очаровательным печеньем в тематике вечеринки.

Судя по всему, в качестве вкусного подарка каждый гость получил угощение в форме аиста с младенцем, погремушки и детского нагрудника.

К фото Дэниел предусмотрительно отключил комментарии, чтобы не поднимать разговоров о Меган.

«Какой невероятный день для празднования», — написал визажист в Instagram.