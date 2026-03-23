Париж обрав нового мера: ним став соціаліст Еммануель Грегуар

Після оголошення результатів Грегуар виступив із промовою біля мерії Парижа

У Парижі на муніципальних виборах переміг кандидат від Соціалістичної партії Еммануель Грегуар. Про це повідомляє Le Monde, пише «Главком».

Згідно з результатами другого туру, Грегуар здобув перемогу та очолить столицю Франції. Його офіційне обрання має відбутися 29 березня під час засідання Паризької міської ради, до якої увійдуть 163 новообрані депутати.

Після оголошення результатів Грегуар виступив із промовою біля мерії Парижа.

«Сьогодні Париж вирішив залишитися вірним своїй історії. Величезне спасибі парижанам, які, звідки б вони не були, обрали підтримку альянсу між лівими та екологами у другому турі», – сказав він.

Він наголосив, що столиця не підтримує ультраправі сили. «Париж не є і ніколи не буде містом ультраправих», – заявив Грегуар.

Чинна очільниця Парижа Анн Ідальго має офіційно передати повноваження новообраному меру після голосування міської ради.

Правоцентристський кандидат П’єр-Ів Бурназель визнав результати виборів і привітав Грегуара з перемогою.

«Я передаю мої республіканські вітання Еммануелю Грегуару», – заявив він, додавши, що сподівається на успіх Парижа та збереження його як міста демократичних цінностей і боротьби з екстремізмом.

Вибори в інших великих містах Франції також показали сильні позиції лівих сил. Зокрема, у Ліллі чинний соціаліст зберіг посаду мера, отримавши майже половину голосів.

У Ліоні кандидат від екологічних сил заявив про перемогу, однак його опонент оскаржує результати, заявляючи про можливі порушення під час голосування. У Марселі ліві сили також утримали владу, тоді як у Ніцці переміг кандидат, пов’язаний з ультраправим «Національним об’єднанням». Крім того, у Бордо кандидат від партії президента Еммануеля Макрона переміг чинного мера від «зелених». Водночас у місті По колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру зазнав поразки, поступившись кандидату від соціалістів.

До слова, у французькій комуні Арсі-сюр-Об на місцевих виборах зафіксували участь кандидатів із прізвищами, які викликали резонанс через незвичні збіги та асоціації. За результатами першого туру до фінального голосування пройшли чинний мер Шарль Гіттлер та його опонент Антуан Рено-Зеленскі.