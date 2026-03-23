Головна Світ Політика
search button user button menu button

Париж обрав нового мера: ним став соціаліст Еммануель Грегуар

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
48-річний Еммануель Грегуар раніше обіймав посаду заступника мера Парижа
фото: Reuters

У Парижі на муніципальних виборах переміг кандидат від Соціалістичної партії Еммануель Грегуар. Про це повідомляє Le Monde, пише «Главком».

Згідно з результатами другого туру, Грегуар здобув перемогу та очолить столицю Франції. Його офіційне обрання має відбутися 29 березня під час засідання Паризької міської ради, до якої увійдуть 163 новообрані депутати.

Після оголошення результатів Грегуар виступив із промовою біля мерії Парижа.

«Сьогодні Париж вирішив залишитися вірним своїй історії. Величезне спасибі парижанам, які, звідки б вони не були, обрали підтримку альянсу між лівими та екологами у другому турі», – сказав він.

Він наголосив, що столиця не підтримує ультраправі сили. «Париж не є і ніколи не буде містом ультраправих», – заявив Грегуар.

Чинна очільниця Парижа Анн Ідальго має офіційно передати повноваження новообраному меру після голосування міської ради.

Правоцентристський кандидат П’єр-Ів Бурназель визнав результати виборів і привітав Грегуара з перемогою.

«Я передаю мої республіканські вітання Еммануелю Грегуару», – заявив він, додавши, що сподівається на успіх Парижа та збереження його як міста демократичних цінностей і боротьби з екстремізмом.

Вибори в інших великих містах Франції також показали сильні позиції лівих сил. Зокрема, у Ліллі чинний соціаліст зберіг посаду мера, отримавши майже половину голосів.

У Ліоні кандидат від екологічних сил заявив про перемогу, однак його опонент оскаржує результати, заявляючи про можливі порушення під час голосування. У Марселі ліві сили також утримали владу, тоді як у Ніцці переміг кандидат, пов’язаний з ультраправим «Національним об’єднанням». Крім того, у Бордо кандидат від партії президента Еммануеля Макрона переміг чинного мера від «зелених». Водночас у місті По колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру зазнав поразки, поступившись кандидату від соціалістів.

До слова, у французькій комуні Арсі-сюр-Об на місцевих виборах зафіксували участь кандидатів із прізвищами, які викликали резонанс через незвичні збіги та асоціації. За результатами першого туру до фінального голосування пройшли чинний мер Шарль Гіттлер та його опонент Антуан Рено-Зеленскі.  

Читайте також:

Теги: Париж вибори Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У своїй промові Орбан заявив, що Угорщина не дозволить втягнути себе у війну
«Угорці вирішать: я чи Зеленський» – Орбан зробив гучну заяву про вибори
15 березня, 19:48
Кнаус заявив, що приймає вибір односельців і залишиться на посаді
У Баварії чиновник відмовився брати участь у виборах, але виграв їх
10 березня, 20:44
Голова фракції «Фідес» Мате Кочиш закликав терміново ухвалити законопроєкт
Поспіх перед виборами. Партія Орбана подала законопроєкт про арешт грошей Ощадбанку
9 березня, 18:34
Петер Мадяр виступає на передвиборчому мітингу
Вибори в Угорщині: що треба знати про нинішню ситуацію
8 березня, 19:55
Вибори наступного федерального президента відбудуться 30 січня 2027 року у Берліні
Німеччина шукає першу президентку: хто може нею стати?
6 березня, 19:05
Заручники, «Дружба» і вибори в Угорщині: у яку гру грає Орбан
Старий Прохазка рятує фельдкурата Каца або Мадярський гамбіт Путіна
6 березня, 17:50
62-річний Лерібо раніше керував Музеєм д’Орсе та Музеєм Оранжері, а також працював у Луврі на керівних посадах
Лувр отримав нового директора
26 лютого, 02:13
Макрон прийняв відставку директорки Лоранс де Кари після гучного пограбування Лувру
Резонансне пограбування Лувру. Директорка музею йде у відставку
25 лютого, 01:59
Париж висловив солідарність з Україною та її народом
Головна візитівка Парижа засяяла кольорами прапора України (відео)
24 лютого, 22:58

Політика

США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
Париж обрав нового мера: ним став соціаліст Еммануель Грегуар
Париж обрав нового мера: ним став соціаліст Еммануель Грегуар
Туск: підозри про витік даних із засідань ЄС до Росії існували давно
Туск: підозри про витік даних із засідань ЄС до Росії існували давно
Парламент КНДР переобрав Кім Чен Ина главою державних справ
Парламент КНДР переобрав Кім Чен Ина главою державних справ
Куба заявила про готовність до війни зі США
Куба заявила про готовність до війни зі США
Іран пригрозив ударами по інфраструктурі Перської затоки у відповідь на ультиматум Трампа
Іран пригрозив ударами по інфраструктурі Перської затоки у відповідь на ультиматум Трампа

Новини

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua