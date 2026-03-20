Французький моряк випадково видав розташування атомного авіаносця, бігаючи на палубі

Атомний ударний авіаносець «Шарль де Голль»
Франція планувала перекинути авіаносець з Балтійського в Середземне море, щоб допомогти союзникам у конфлікті на Близькому Сході

Флагман французького флоту, атомний авіаносець «Шарль де Голль», опинився в центрі скандалу через звичайну ранкову пробіжку одного з офіцерів. Виявляється один військовий використовував популярний фітнес-застосунок Strava, що дозволило відстежити переміщення корабля в реальному часі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Під час перебування корабля в Середземному морі молодий офіцер вирішив підтримати форму та пробіг близько 7 кілометрів просто на палубі авіаносця. Його смартгодинник зафіксував маршрут, а оскільки профіль у Strava був публічним, дані автоматично завантажилися в мережу.

«Молодий чоловік повідомив, майже в прямому ефірі, про точне місце знаходження авіаносця «Шарль де Голль» та його ескорт в Середземному морі, на північний захід від Кіпру та приблизно за сто кілометрів від турецького узбережжя», – зазначає видання.

Як відомо, французький президент Емманюель Макрон заявив, що Франція передислокує авіаносець «Шарль де Голль» з Балтійського в Середземне море. Це потрібно було зробити, щоб допомогти союзникам у війні на Близькому Сході. Сама присутність французького військово-морського угруповання в регіоні не була секретом, але виявилося, що відстежити пересування авіаносця може будь-хто. Усе через необачність одного з моряків.

Генштаб збройних сил Франції визнав порушення правил цифрової безпеки. Повідомляється, що щодо екіпажу будуть вжиті «відповідні заходи», аби запобігти подібним витокам у майбутньому.

«Главком» писав, що Макрон закликав Іран припинити атаки на країни Близького Сходу. Президент Франції провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої висунув рішучу вимогу припинити неприйнятні атаки, що здійснюються Тегераном безпосередньо або через підконтрольні йому сили проти країн Близького Сходу. 

Французький лідер наголосив, що нинішня неконтрольована ескалація занурює весь регіон у хаос, наслідки якого відчуватимуться протягом багатьох років. За словами Макрона, дії Франції в регіоні мають суворо оборонний характер і спрямовані на захист національних інтересів, підтримку регіональних партнерів та забезпечення свободи судноплавства. Окремо він попередив, що будь-які посягання на безпеку самої Франції будуть вважатися абсолютно неприпустимими.

