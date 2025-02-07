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Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині

Володимир Ткаченко був зниклим безвісти з 17 квітня 2022 року, родина чекала майже три довгих роки

Під час обміну полонених 5 лютого повернувся житель села Дашківці Вінницького району Володимир Ткаченко. Чоловіка вважали зниклим безвісти. Про це повідомляють у Якушинецькій громаді.

«Він був зниклим безвісти з 17 квітня 2022 року, родина чекала майже три довгих, наповнених хвилюваннями та невідомістю років. Весь цей час, перебуваючи в полоні рашистів, хлопці відчували, що рідні моляться за них та чекають на їхнє повернення. Слава Богу, дочекалися!» – йдеться у повідомленні. 

Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині фото 1

Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

додому вдалося повернути 25 українських захисників.

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Звільнені з полону українські воїни
фото: Telegram/Володимир Зеленський

До слова, попередній обмін відбувся 15 січня. Тоді

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повернулися та отримують належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

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Теги: прикордонники Маріуполь військові Україна Азовсталь полон обмін полоненими

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