Для зйомок нового «Гаррі Поттера» будують нове міні-місто (фото)

Вихід серіалу «Гаррі Поттер» на HBO запланований на 2026 рік

У Великій Британії для зйомок серіалу «Гаррі Поттер» збудують міні-місто вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів. Як повідомляє «Главком», про це пише Metro.co.uk.

Місто з'явиться на студії «Лівсден» у Хатфордширі. Там розмістять оновлену вулицю Тисову. На майданчику збудують також дороги, парковки, справжню школу для молодих акторів, медичний центр, приміщення для тварин, які беруть участь у шоу.

«У школі для молодих акторів вони продовжуватимуть свою освіту, поєднуючи знімальні обов'язки з навчанням», – пише видання.

Нове місто матиме все необхідне для знімального процесу

Місто працюватиме як «невеликий мегаполіс, який не лише надасть фон для шоу, а й усі приміщення, необхідні для величезного акторського складу та знімальної групи», розповіло джерело видання. Місто також включатиме дороги, багатоповерхові ангари для зберігання декорацій та великої кількості реквізиту.

За повідомленнями ЗМІ, будиночок Вернона та Петунії Дурслей матиме не такий вигляд, як звикли бачити фанати книг та фільмів про Гаррі Поттера. Будівлю оформлюють у псевдотюдорівському стилі.

Вихід серіалу «Гаррі Поттер» на HBO запланований на 2026 рік. Інсайдер повідомив: «Warner Bros. докладають величезних зусиль до нового телешоу, плануючи створити кілька великих серіалів протягом наступного десятиліття». «Тож вони розглядають вкладання величезної кількості грошей наперед у будівництво цієї інфраструктури як вигідну інвестицію, яка зрештою окупиться», – пише видання.

Нагадаємо, Гаррі Меллінг, відомий за роллю Дадлі Дурслі у серії фільмів про Гаррі Поттера, виконає одну з головних ролей в англомовному фільмі «Варення з метеликів» російського режисера Кантемира Балагова.