«Треба років 40». Рекордсмен з татуювань розповів, чи готовий вивести всі малюнки з тіла

Олег Карпа: «Інколи на вулиці помічаю дивну реакцію людей на мене, думаю, що не так?»

28-річний Олег Карпа є рекордсменом з найбільшої кількості тату на тілі, які відтворюють анатомію людського скелета. В інтерв'ю «Главкому» чоловік розповів, чи готовий вивести всі свої татуювання.

На тілі Олега Карпи 230 татуювань. За його словами, щоб вивести всі ці малюнки, йому знадобиться багато грошей та часу. Річ у тім, що виведення тату є дороговартісним, а сеанси займають чимало часу. «Ну дивіться, мені, щоб вивести всі татуювання, мені треба десь років 40. Я, я думаю, сума еквівалентна трьом квартирам у Києві», – зазначив рекордсмен.

До того ж Олег Карпа вже звик до своїх тату та інколи може забувати про них. Тож його дивує, коли люди на вулиці дивно на нього реагують. «Я звик до своїх татуювань. Немає такого, щоб я дивився в дзеркало і думав: «Блін, якось воно негарно». Я взагалі не звертаю на них уваги, забуваю про них. Інколи на вулиці помічаю дивну реакцію людей на мене, думаю, що не так? А потім вже згадую про свої татуювання», – пояснив чоловік.

Поки рекордсмен не планує нових тату, зокрема на обличчі. Це він не робить з поваги до своєї мами. «У мене є на підборідді, а більше лице я не чіпаю з поваги до мами. Я не женуся за тим, щоб «забитися» на 100%. Все виходить просто якось так само собою», – сказав він.

Рекордсмен з татуювань дав головну пораду тим, хто планує зробити тату. «Напевно, єдине, що можу порадити, – це не поспішати. На мою думку, не варто цього робити раніше 25 років. Також варто розуміти, що це є недешевий процес, і що якісне тату не може коштувати дешево», – зауважив Олег Карпа.

Як повідомляв «Главком», Олег Карпа встановив світовий рекорд, перевершивши досягнення легендарного Zombie Boy – найвідомішої постаті у світі бодіарту. На тілі українця – 230 татуювань у вигляді кісток, що відтворюють анатомію людського скелета. Рекордсмен є медбратом судово-медичної експертизи, працює в морзі та паралельно розвиває напрямок танатопрактики (професійна діяльність із підготовки тіла померлого до поховання, що включає комплекс заходів для збереження тіла, його дезінфекції та надання естетичного, гідного вигляду перед прощанням) в Україні, проводячи онлайн та офлайн курси.