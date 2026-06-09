«Шокує кількість росіян». Емігрантка розповіла, як живеться українським біженцям в Ізраїлі

Дівчина розповіла, з якими недоліками зіштовхується під час життя в Ізраїлі

Нині в Ізраїлі чимало росіян, а російську мову можна почути нерідко. Про це у своєму блозі розповіла блогерка Анна та пояснила, як живеться українським біженцям в Ізраїлі, пише «Главком».

Українка Анна мешкає в Ізраїлі понад три роки. За її словами, вона здивована кількістю росіян в цій країні. «Перше, що тебе шокує, це кількість росіян навкруги. Російська мова тут четверта, неофіційна», – сказала дівчина.

Крім цього, в Ізраїлі складно знайти друзів чи однодумців на роботі. «Якщо своє коло друзів можна обрати можеш, то на роботі – ні. Радує тільки те, що більшість все ж таки підтримують Україну», – додала вона.

До того ж блогерка стверджує, що місцеві мешканці Ізраїлю можуть називати українців росіянами: «Другий шок та лють наступає, коли якийсь івритомовний називає тебе «русія». Для них це легальний термін, а для тебе – образа. І в тебе з'являється нова місія. В моєму колі спілкування вже всі знають різницю».

Також українка пояснила, як турбується про свою безпеку під час війни в Ізраїлі та як пояснює переїзд до цієї країни. «А потім розумієш, що тебе хоче вбити не тільки Росія, а й більшість країн навколо Ізраїлю. І питаєш себе, чому я приїхала з війни в війну? Але бомбосховище прямо у квартирі, залізний купол, і одна з найсильніших армій світу заспокоюють. І єдине питання в тому, чи ти готовий, як українець, це все прийняти», – пояснила вона.

Також повідомлялося, українка Анна, яка понад три роки мешкає в Ізраїлі, назвала головний недолік цієї країни. За словами дівчини, для неї головним недоліком життя в Ізраїлі є відсутність можливості придбати гарний одяг, а проблема полягає саме у якості тканин.

До слова, українка , яка переїхала за кордон у 2021 році, розповіла, з якими складнощами зіштовхнулася у чужій країні та назвала переваги життя у Чехії. За словами блогерки, незнання мови стало головною проблемою на початку її життя у Чехії.