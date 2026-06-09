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Сергій Притула розкрив суму прибутку від здачі своєї нерухомості

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сергій Притула розповів про одне із джерел свого прибутку
фото: Іnstagram.com/siriy_ua

Сергій Притула поділився своїм досвідом купівлі квартири

Колишній шоумен Сергій Притула, який покинув шоубізнес та нині займається волонтерством, розповів про свої прибутки. Діяч поділився історією купівлі своєї першої квартири у Києві в дописі у Threads, пише «Главком».

У 2007 році Сергій Притула купив своє перше житло у Києві. Тоді він витратив на своє перше житло $110 тис. та ще $8 тис. податків. Це була однокімнатна квартира, площа якої складала 30,4 кв. м. Тоді ексведучому довелося взяти кредит, щоб оплатити всі витрати.

«19 років тому в цей день, взявши кредит, придбав свою першу в житті квартиру. Хрущовка. 30,4 квадратних метри. $110 тис. + $8 тис. податків тощо. Так-так, 20 років тому були такі ціни», – розповів волонтер.

Сергій Притула розкрив суму прибутку від здачі своєї нерухомості фото 1
фото: сриншот Тhreads/siriy_ua

Врешті Сергій Притула вирішив, що більше не буде брати кредити для купівлі нерухомості. «Через рік, у вересні 2008, бачачи на горизонті фінансовий колапс, який нестримно летів з Америки, я закрию кредит і більше ніколи не буду залазити в таку оказію. У 2009 сусіди продали таку ж квартиру за $50К. Було боляче», – зізнався він.

Наразі Сергій Притула отримує гроші від своєї першої квартири, він здає її в оренду. Тож щомісяця волонтер отримує прибуток з цієї нерухомості. «Станом на сьогодні квартира живе і щомісяця приносить 15 тис. грн з оренди», – повідомив Притула.

Нагадаємо, ексведучий та волонтер Сергій Притула поділився у мережі світлиною з доньками. Колишній шоумен показав, які він та його діти виглядають після «сходження» на 21 перший поверх пішки через відсутність світла. Українці в коментарях під дописом пожартували з цього приводу та поділилися своїми історіями. 

Також повідомлялося, Сергій Притула поділився в мережі історією про своїх дітей, які влаштували йому з дружиною романтичну вечерю. Розповідь ексведучого зворушила українців. 

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Теги: нерухомість гроші Сергій Притула

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