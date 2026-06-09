Сергій Притула розкрив суму прибутку від здачі своєї нерухомості

Сергій Притула поділився своїм досвідом купівлі квартири

Колишній шоумен Сергій Притула, який покинув шоубізнес та нині займається волонтерством, розповів про свої прибутки. Діяч поділився історією купівлі своєї першої квартири у Києві в дописі у Threads, пише «Главком».

У 2007 році Сергій Притула купив своє перше житло у Києві. Тоді він витратив на своє перше житло $110 тис. та ще $8 тис. податків. Це була однокімнатна квартира, площа якої складала 30,4 кв. м. Тоді ексведучому довелося взяти кредит, щоб оплатити всі витрати.

«19 років тому в цей день, взявши кредит, придбав свою першу в житті квартиру. Хрущовка. 30,4 квадратних метри. $110 тис. + $8 тис. податків тощо. Так-так, 20 років тому були такі ціни», – розповів волонтер.

фото: сриншот Тhreads/siriy_ua

Врешті Сергій Притула вирішив, що більше не буде брати кредити для купівлі нерухомості. «Через рік, у вересні 2008, бачачи на горизонті фінансовий колапс, який нестримно летів з Америки, я закрию кредит і більше ніколи не буду залазити в таку оказію. У 2009 сусіди продали таку ж квартиру за $50К. Було боляче», – зізнався він.

Наразі Сергій Притула отримує гроші від своєї першої квартири, він здає її в оренду. Тож щомісяця волонтер отримує прибуток з цієї нерухомості. «Станом на сьогодні квартира живе і щомісяця приносить 15 тис. грн з оренди», – повідомив Притула.

Нагадаємо, ексведучий та волонтер Сергій Притула поділився у мережі світлиною з доньками. Колишній шоумен показав, які він та його діти виглядають після «сходження» на 21 перший поверх пішки через відсутність світла. Українці в коментарях під дописом пожартували з цього приводу та поділилися своїми історіями.

Також повідомлялося, Сергій Притула поділився в мережі історією про своїх дітей, які влаштували йому з дружиною романтичну вечерю. Розповідь ексведучого зворушила українців.