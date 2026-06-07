Донька Георгія Гонгадзе вийшла заміж за американця: перші фото

Пара заручилася ще торік і тепер офіційно узаконила свої стосунки

Донька відомого українського журналіста Георгія Гонгадзе Соломія (Саломе), вийшла заміж. Як інформує «Главком», світлинами з радісної події поділилася вдова медівника Мирослава Гонгадзе. Вона оприлюднила серію світлин із весільного святкування та коротко підписала їх: «За один крок до нової родини!».

Чоловіком дівчини став американський політичний аналітик Даглас Клайн, який спеціалізується на питаннях України та активно підтримує нашу державу на міжнародній арені.

На опублікованих кадрах можна побачити щасливих молодят та їхніх близьких на тлі пам'ятника видатному українському філософу Григорію Сковороді, який встановлено біля Українського дому у Вашингтоні.

Для особливого дня Соломія та Даглас обрали символічні образи. Закохані постали у вишиванках, підкресливши українське коріння нареченої та свою повагу до національних традицій. Такого ж дрескоду дотрималися й рідні молодят, які позували для пам'ятних фото у традиційному українському вбранні.

Відомо, що Соломія та Даглас заручилися ще влітку 2025 року. Тоді про зміни в особистому житті доньки також повідомляла Мирослава Гонгадзе. Відтоді пара готувалася до важливого кроку та зрештою офіційно стала подружжям.

До слова, Даглас Клайн відомий як політичний аналітик, який глибоко вивчає українську тематику. Від початку повномасштабного російського вторгнення він неодноразово висловлював підтримку Україні та привертав увагу міжнародної спільноти до подій у нашій державі. Попри те, що чоловік проживає у США, він періодично приїздить до України навіть під час війни та співпрацює з українською неприбутковою організацією.

Раніше вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила, що 19 квітня її 28-річна донька Нана Гонгадзе вийшла заміж.

Нагадаємо, Мирослава Гонгадзе зворушливо привітала доньок із днем народження. «25 років тому у свої 25, сонячної неділі я прокинулась о п’ятій ранку відчуваючи, що це має статись сьогодні. Напередодні, в суботу, ми весь день гуляли по набережній Дніпра, щоб надихатись прекрасним осіннім повітрям. Сьогодні ж, прокинувшись, я розбудила чоловіка, кажу, почалось», – пригадала журналістка.

Також дружина українського журналіста Георгія Гонгадзе, якого було вбито у 2000 році, Мирослава поділилася епізодом із майбутньої книги у пам'ять про внесок її чоловіка у захист свободи слова та становлення незалежної журналістики. У тексті Мирослава Гонгадзе описала їхній спільний останній ранок 16 вересня 2000 року.