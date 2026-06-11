«Більше можливостей». Біженка порівняла життя у Польщі та Україні

Українка назвала переваги Польщі, порівнюючи її з Україною

Українка Валерія Виноградова поділилася досвідом своєї імміграції у Краків. Жінка порівняла життя у Польщі та Україні й назвала головні відмінності. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Вищий рівень життя

Валерія Виноградова живе у Польщі близько п’яти років. За цей час вона помітила особливості життя в цій країні. Найперша відмінність – це вищий рівень життя у Польщі, ніж в Україні та більше можливостей.

«У Польщі більш високий рівень життя у співвідношенні зарплат до витрат. Також тут більше можливостей для реалізації молодих людей, проєктів, клубів за інтересами, можливостей навчатися за кордоном і навіть займатися наукою», – зазначила вона.

Розвинуті міста та логістика

Валерія Виноградова вважає, що у Польщі більш сучасні та розвинуті міста, ніж в Україні. На її думку, це має значний вплив на життя та навіть здоров’я. «Польські міста більш сучасні і розвинуті з боку урбаністики та логістики. Це впливає на багато сфер життя. Наприклад, через гарно спроєктовані дороги тут чисті вулиці, і взуття майже не забруднюється. Дихати теж легше, бо просто менше пилу», – стверджує біженка.

Також блогерка відзначила будинки у Польщі. Зокрема, у цій країні більшість будинків – це новобудови, які є не лише у столиці, а й в інших містах.

«Тут будуються не тільки житлові новобудови, а й багато будівель, музеїв, театрів, конгрес-центрів. По всій країні, а не тільки у столиці. І ті ж житлові новобудови – це не мурашники з 30 поверхів, а часто дуже комфортні для життя квартали», – сказала жінка.

Відсутність безпритульних тварин на вулицях

За словами українки, у Польщі майже немає безпритульних тварин, які мешкають на вулиці. «Тут майже немає безпритульних тварин на вулицях. Деколи можна зустріти котів на вільному вигулі, але собак взагалі ніколи», – резюмувала вона.

Нагадаємо, українець після 10 років життя у Польщі назвав недоліки цієї країни. Чоловік має власний бізнес за кордоном, що викликає окремі складнощі. За словами українця, один із недоліків життя в Польщі – це бюрократія. Деякі знайомі чоловіка переїхали з цієї країни саме через це.