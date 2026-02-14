Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Народилися в один день і разом уже 62 роки: подружжя з Кіровоградщини поділилося секретом щасливого шлюбу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Народилися в один день і разом уже 62 роки: подружжя з Кіровоградщини поділилося секретом щасливого шлюбу
За словами подружжя, секрет довгого й щасливого шлюбу простий – турбота, взаємна підтримка і спільна праця
фото: скріншот із відео

Марія та Олександр Красілічі за всі роки спільного життя жодного разу не сварилися

Марія та Олександр Красілічі із села Могутнє Кіровоградської області народилися в один день – 23 серпня, але дізналися про це лише під час реєстрації шлюбу. Сьогодні Марії – 80 років, Олександру – 84, а разом вони вже майже 62 роки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Подружжя запевняє, за всі роки спільного життя жодного разу не сварилися. У побуті все роблять разом – готують, пораються по господарству, підтримують одне одного щодня.

Чоловік зізнається: найцінніші подарунки від дружини – це їхні діти. У Красілічів троє дітей, четверо онуків і стільки ж правнуків. Натомість Марія згадує знаки уваги від коханого – конвалії з лісу, перші помідори з міста, солодощі та обновки. Каже, чоловік завжди мав особливий смак і міг самостійно обрати їй сукню чи кофту.

Познайомилися вони в молодості: Олександр працював комбайнером, Марія жила на сусідній вулиці. Після першої зустрічі він провів її додому – і відтоді вони вже не розлучалися.

За словами подружжя, секрет довгого й щасливого шлюбу простий – турбота, взаємна підтримка і спільна праця. «Не було нам коли сваритися – господарство велике, обоє на роботі», – пригадують вони.

Майже 62 роки разом: історія кохання подружжя з Могутнього на Кіровоградщині

І навіть сьогодні, через десятиліття спільного життя, вони з ніжністю звертаються одне до одного та бажають здоров’я – аби й далі триматися разом.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем святого Валентина. Цьогоріч політик обрав креативний формат, опублікувавши серію листівок, стилізованих під легендарні обгортки жувальних гумок «Love is...», але з актуальним українським контекстом.

Також у День святого Валентина аналітики YouControl дослідили державний реєстр та виявили, наскільки популярними є кохання та романтика в українському бізнесі. Станом на середину лютого 2026 року в Україні зареєстровано 287 компаній, чиї назви містять слова «любов», «кохання» або «купідон». Як з'ясувалося, романтичні назви найчастіше обирають не для шлюбних агенцій, а для соціальної допомоги та релігійних організацій.

Читайте також:

Теги: Кіровоградщина шлюб праця чоловік історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух у харківській багатоповерхівці, блекаут у Серпухові: головне за ніч
Вибух у харківській багатоповерхівці, блекаут у Серпухові: головне за ніч
17 сiчня, 05:49
На Кіровоградщині ДБР викрило підполковника на мільйонних збитках бюджету
На Кіровоградщині ДБР викрило підполковника на мільйонних збитках бюджету
23 сiчня, 15:06
У нових виданнях буде розширено розділ про причини так званої «спеціальної воєнної операції»
Росіяни знову переписують шкільні підручники з історії – розвідка
1 лютого, 10:56
Ігор Фріс розповів, що норми, які надавали особам 14-річного віку вступати в шлюб, раніше вже діяли в Україні
Шлюб у 14 років? Нардеп Фріс пояснив важливу зміну
5 лютого, 16:26
Позивачем у справі про розлучення подружжя став Тарас Тополя
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
10 лютого, 20:52
Юрій Колесник біля термокапсули
Криворізький винахідник створив термокапсулу, в якій можна зігрітися без опалення
25 сiчня, 16:15
Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
1 лютого, 19:32
Агітка «Кличко-мер» у столиному метро. Лютий 2025 року
Кличко розпочав виборчу кампанію? Кияни, що потерпають від холоду, отримали агітки (фото)
3 лютого, 13:08
Колишнє подружжя не підтримувало контакт, поки 2024 року не возз'єдналось, аби дати низку спільних концертів
Сандулеса пояснила, чому у шлюбі з Бобулом була «мужиком»
8 лютого, 17:30

Події в Україні

На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку
Зеленський розповів, чи боїться він «долі Навального»
Зеленський розповів, чи боїться він «долі Навального»
Народилися в один день і разом уже 62 роки: подружжя з Кіровоградщини поділилося секретом щасливого шлюбу
Народилися в один день і разом уже 62 роки: подружжя з Кіровоградщини поділилося секретом щасливого шлюбу
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
Україна атакувала ракетами «Фламінго» місце базування «Орєшніка»: подробиці від президента
Україна атакувала ракетами «Фламінго» місце базування «Орєшніка»: подробиці від президента
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua