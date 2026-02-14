Народилися в один день і разом уже 62 роки: подружжя з Кіровоградщини поділилося секретом щасливого шлюбу

Марія та Олександр Красілічі за всі роки спільного життя жодного разу не сварилися

Марія та Олександр Красілічі із села Могутнє Кіровоградської області народилися в один день – 23 серпня, але дізналися про це лише під час реєстрації шлюбу. Сьогодні Марії – 80 років, Олександру – 84, а разом вони вже майже 62 роки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Подружжя запевняє, за всі роки спільного життя жодного разу не сварилися. У побуті все роблять разом – готують, пораються по господарству, підтримують одне одного щодня.

Чоловік зізнається: найцінніші подарунки від дружини – це їхні діти. У Красілічів троє дітей, четверо онуків і стільки ж правнуків. Натомість Марія згадує знаки уваги від коханого – конвалії з лісу, перші помідори з міста, солодощі та обновки. Каже, чоловік завжди мав особливий смак і міг самостійно обрати їй сукню чи кофту.

Познайомилися вони в молодості: Олександр працював комбайнером, Марія жила на сусідній вулиці. Після першої зустрічі він провів її додому – і відтоді вони вже не розлучалися.

За словами подружжя, секрет довгого й щасливого шлюбу простий – турбота, взаємна підтримка і спільна праця. «Не було нам коли сваритися – господарство велике, обоє на роботі», – пригадують вони.

І навіть сьогодні, через десятиліття спільного життя, вони з ніжністю звертаються одне до одного та бажають здоров’я – аби й далі триматися разом.

