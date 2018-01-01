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    Модель Victoria's Secret снялась в соблазнительной фотосессии

    Манекенщица продемонстрировала идеальную фигуру в стильном нижнем белье
    Один из «ангелов» Victoria's Secret, шведская модель Эльза Хоск стала героиней рекламной кампании купальников Solid & Striped Swim Collection 2018. Вместе с ней в съемке приняли участие Барбара Палвин, Лили Олдридж, Изабели Фонтана и другие супермодели. В общей сложности более десятка истинных красавиц продемонстрировали не только
    • Сьогодні, 15:31
    • Розсилка
    Эльза Хоск
    Эльза Хоск

    Манекенщица продемонстрировала идеальную фигуру в стильном нижнем белье

    Один из «ангелов» Victoria's Secret, шведская модель Эльза Хоск стала героиней рекламной кампании купальников Solid & Striped Swim Collection 2018. Вместе с ней в съемке приняли участие Барбара Палвин, Лили Олдридж, Изабели Фонтана и другие супермодели.

    В общей сложности более десятка истинных красавиц продемонстрировали не только стильные фасоны бикини и бюстгальтеров, но и свои стройные формы и сияющие улыбки.

    «Купальники мы решили разместить здесь», - написала Хоск на своей странице в социальной сети и добавила ссылку на брэнд, чтобы все желающие могли приобрести себе наряды.

    На снимках Эльза Хоск позирует в разных купальниках и в разных ракурсах – чтобы лучше было видно товар, который отлично выглядит на соблазнииельной фигуре модели.

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    Модель Victoria's Secret снялась в соблазнительной фотосессии
    Модель Victoria's Secret снялась в соблазнительной фотосессии
    Модель Victoria's Secret снялась в соблазнительной фотосессии
    Модель Victoria's Secret снялась в соблазнительной фотосессии
    Модель Victoria's Secret снялась в соблазнительной фотосессии
    Модель Victoria's Secret снялась в соблазнительной фотосессии

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    Джерело: 24 канал

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