Модель Victoria's Secret снялась в соблазнительной фотосессии

Манекенщица продемонстрировала идеальную фигуру в стильном нижнем белье

Один из «ангелов» Victoria's Secret, шведская модель Эльза Хоск стала героиней рекламной кампании купальников Solid & Striped Swim Collection 2018. Вместе с ней в съемке приняли участие Барбара Палвин, Лили Олдридж, Изабели Фонтана и другие супермодели. В общей сложности более десятка истинных красавиц продемонстрировали не только



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Эльза Хоск

Манекенщица продемонстрировала идеальную фигуру в стильном нижнем белье

Один из «ангелов» Victoria's Secret, шведская модель Эльза Хоск стала героиней рекламной кампании купальников Solid & Striped Swim Collection 2018. Вместе с ней в съемке приняли участие Барбара Палвин, Лили Олдридж, Изабели Фонтана и другие супермодели.

В общей сложности более десятка истинных красавиц продемонстрировали не только стильные фасоны бикини и бюстгальтеров, но и свои стройные формы и сияющие улыбки.

«Купальники мы решили разместить здесь», - написала Хоск на своей странице в социальной сети и добавила ссылку на брэнд, чтобы все желающие могли приобрести себе наряды.

На снимках Эльза Хоск позирует в разных купальниках и в разных ракурсах – чтобы лучше было видно товар, который отлично выглядит на соблазнииельной фигуре модели.

Джерело: 24 канал