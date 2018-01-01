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    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии

    Дэниел Рэдклиф примерил эффектные наряды и рассказал о своих увлечениях
    Знаменитый голливудский актер Дэниэл Рэдклиф, который прославился после исполнения главной роли в блокбастере «Гарри Поттер», стал героем фотосессии для журнала Esquire. Артист позирует в стильных нарядах. Также он дал откровенное интервью изданию, в котором признался, что кроме написания стихов, сегодня он больше сосредоточен на
    • Сьогодні, 12:18
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    Дэниэл Рэдклиф
    Дэниэл Рэдклиф

    Дэниел Рэдклиф примерил эффектные наряды и рассказал о своих увлечениях

    Знаменитый голливудский актер Дэниэл Рэдклиф, который прославился после исполнения главной роли в блокбастере «Гарри Поттер», стал героем фотосессии для журнала Esquire. Артист позирует в стильных нарядах.

    Также он дал откровенное интервью изданию, в котором признался, что кроме написания стихов, сегодня он больше сосредоточен на сценариях к кинолент. А еще он хочет заняться режиссурой. Актер также добавил, что единственной роскошью в своей жизни он считает возможность часто путешествовать.

    «По поводу моих перелетов и путешествий люди действительно могли бы сказать: «Ничего себе, ты так много на это тратишь!». В остальном же, я не думаю, что позволяю себе что-то экстравагантное», – считает актер.

    Также он примерил несколько образов, которые ему очень шли. Среди модных образов были изысканные костюмы, стильные водолазки и экстравагантные рубашки. Автором фотосъемки стал Роберт Вунш.

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    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии
    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии
    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии
    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии
    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии
    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии
    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии
    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии
    Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии

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    Джерело: 24 канал

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