Актер из «Гарри Поттера» снялся в элегантной фотосессии

Дэниел Рэдклиф примерил эффектные наряды и рассказал о своих увлечениях

Знаменитый голливудский актер Дэниэл Рэдклиф, который прославился после исполнения главной роли в блокбастере «Гарри Поттер», стал героем фотосессии для журнала Esquire. Артист позирует в стильных нарядах. Также он дал откровенное интервью изданию, в котором признался, что кроме написания стихов, сегодня он больше сосредоточен на



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Дэниэл Рэдклиф

Дэниел Рэдклиф примерил эффектные наряды и рассказал о своих увлечениях

Знаменитый голливудский актер Дэниэл Рэдклиф, который прославился после исполнения главной роли в блокбастере «Гарри Поттер», стал героем фотосессии для журнала Esquire. Артист позирует в стильных нарядах.

Также он дал откровенное интервью изданию, в котором признался, что кроме написания стихов, сегодня он больше сосредоточен на сценариях к кинолент. А еще он хочет заняться режиссурой. Актер также добавил, что единственной роскошью в своей жизни он считает возможность часто путешествовать.

«По поводу моих перелетов и путешествий люди действительно могли бы сказать: «Ничего себе, ты так много на это тратишь!». В остальном же, я не думаю, что позволяю себе что-то экстравагантное», – считает актер.

Также он примерил несколько образов, которые ему очень шли. Среди модных образов были изысканные костюмы, стильные водолазки и экстравагантные рубашки. Автором фотосъемки стал Роберт Вунш.

Джерело: 24 канал